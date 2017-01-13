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والي سطيف يرافع من أجل خدمة أفضل للمسافرين

يناير 13, 2017 أخبار محلية 0

والي سطيف يرافع من أجل خدمة أفضل للمسافرين

خلال زيارة تفقدية قادته إلى مطار 8 ماي 1945

أسدى والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، خلال زيارة قادته مؤخرا إلى مطار 8 ماي 45 رفقة المدير العام لمؤسسة تسيير المطارات لقسنطينة، جملة من التعليمات تصب أساسا في ضرورة تدارك النقائص المسجلة لتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

ألح ذات المسؤول على ضرورة الإسراع في تطهير المحيط الخارجي للمطار وكذا الإسراع في إنجاز السياج المزدوج لمنع دخول الحيوانات والكلاب المتشردة، كما طالب الوالي بضرورة التعجيل بتحويل مجرى واد خلفون بعد أن تمت الدراسة التقنية لتفادي تأثيره على هذا المرفق العام.
أما بداخل المطار ولتوفير راحة أكثر للمسافرين، قدم الوالي معسكري تعليمات لمدير النقل بضرورة الإسراع في معالجة نظام التكييف المركزي – التبريد والتسخين – وذلك بالتنسيق مع المؤسسة المنجزة، أما قاعة الاستعجالات الطبية بالمطار، تجري بها حاليـــا عملية تهيئة والتي تستدعي توفر سيارة إسعاف، هنا الوالي طالب المدير العام بضرورة التكفل بهذا الجانب، أين أبدى هذا الأخير موافقته للتكفل باقتناء سيارة إسعاف، ويبقى على مصالح الولاية تدعيمها بطاقم طبي وآخر شبه طبي، وسعيا لتوفير المياه الصالحة للشرب أو حتى الاستعمال الصحي للمسافرين وتدعيما للخزان الحالي بسعة 300 متر مكعب، طالب الوالي بضرورة الإسراع في إنجاز خزان مائي ثان كحل أولي واستعجالي والتفكير في إمكانية حفر نقب مائي بالتنسيق مع مصالح مديرية الري لوضع دراسة لتجسيد هذا المشروع.
أما فيما يخص تهيئة المدخل الرئيسي للمطار وتغطيته لحماية المواطنين من حر الشمس وتساقط الأمطار خاصة عند الإقبال الكبير للمسافرين، في هذا الشأن أعطى معسكري تعليمات إلى مدير النقل بالتنسيق مع مديرية مطار 08 ماي 45 ومؤسسة “ايمي فار” لتجسيد هذه العملية.

سليم. خ

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