هيرفي رونار: “خرجنا برأس مرفوعة أمام مصر“

آخر تحديث : يناير 30th, 2017 9:52 مساءً
يناير 30, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
تحسر هرفي رونار، المدير الفني للمنتخب المغربي على الطريقة التي انهزم بها أمام منتخب مصر بهدف، في دور ربع النهائي بكأس أمم إفريقيا بالغابون. وقال „أعتقد أننا قدمنا المستوى المطلوب في المباراة وكذلك في البطولة ككل، الجمهور المغربي سيكون فخور بلاعبيه نظير ما قدمناه“. وأضاف أن المنتخب المغربي فعل كل شيء إلا التسجيل أمام مصر، خاصة في الشوط الأول، مشيرًا إلى أنه راض عن المستوى الذي قدمه اللاعبون. وتابع“ أشكر أشبالي لما قدموه في المنافسة، خرجنا برأس مرفوعة، مؤكدًا أن هذه المجموعة أظهرت طيلة المنافسة عل حس احترافي“. واختتم المدرب: „اليوم أنهينا المشوار الإفريقي وعلينا أن ننظر إلى المستقبل، ربحنا مجموعة جيدة من اللاعبين وسنواصل العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة“.
ق.ر
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