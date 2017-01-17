هيرفي رونار:“علينا تقبل الخسارة“

قال إن النجاعة الهجومية كانت تنقص لاعبيه

تحسّر هيرفي رونار، المدير الفني للمنتخب المغربي، على الخسارة التي مني بها أمام الكونغو الديمقراطية، بهدف دون رد، في مستهل مشواره في كأس إفريقيا للأمم 2017 في الغابون. وقال رونار بعد المباراة „لعبنا بطريقة جيدة وأحكمنا قبضتنا على المباراة، أوقفنا الخصم بفضل الأسلوب الذي لعبنا به“. وتابع أنه سيشعر بحسرة كبيرة عندما سيعيد شريط المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب الكونغولي سجل من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له طيلة المباراة“. وأضاف: „ما كان ينقصنا للفوز هي النجاعة في الهجوم، لقد ضيعنا الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل“. واختتم تصريحاته قائلا: „علينا في الأخير تقبل الخسارة، فعندما لا نسجل فأكيد تدفع الثمن“. ويواجه منتخب المغرب نظيره الطوغولي الجمعة المقبل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كوت ديفوار.

للإشارة، انهزم المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الاثنين على أرضية ملعب أوييم برسم منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات الدورة الـ31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم، التي تحتضنها الغابون، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونجي في الدقيقة 55. وفي المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري حامل اللقب مع نظيره الطوغولي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية الملعب ذاته. وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديمقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار والطوغو بنقطة واحدة، فيما يتذيل المنتخب المغربي مؤخرة الترتيب.

ق.ر