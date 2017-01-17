آخر تحديث : يناير 17th, 2017 6:53 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

هيرفي رونار:“علينا تقبل الخسارة“

يناير 17, 2017 رياضة 0

هيرفي رونار:“علينا تقبل الخسارة“

قال إن النجاعة الهجومية كانت تنقص لاعبيه

تحسّر هيرفي رونار، المدير الفني للمنتخب المغربي، على الخسارة التي مني بها أمام الكونغو الديمقراطية، بهدف دون رد، في مستهل مشواره في كأس إفريقيا للأمم 2017 في الغابون. وقال رونار بعد المباراة „لعبنا بطريقة جيدة وأحكمنا قبضتنا على المباراة، أوقفنا الخصم بفضل الأسلوب الذي لعبنا به“. وتابع أنه سيشعر بحسرة كبيرة عندما سيعيد شريط المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب الكونغولي سجل من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له طيلة المباراة“. وأضاف: „ما كان ينقصنا للفوز هي النجاعة في الهجوم، لقد ضيعنا الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل“. واختتم تصريحاته قائلا: „علينا في الأخير تقبل الخسارة، فعندما لا نسجل فأكيد تدفع الثمن“. ويواجه منتخب المغرب نظيره الطوغولي الجمعة المقبل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كوت ديفوار.
للإشارة، انهزم المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الاثنين على أرضية ملعب أوييم برسم منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات الدورة الـ31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم، التي تحتضنها الغابون، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونجي في الدقيقة 55. وفي المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري حامل اللقب مع نظيره الطوغولي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية الملعب ذاته. وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديمقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار والطوغو بنقطة واحدة، فيما يتذيل المنتخب المغربي مؤخرة الترتيب.
ق.ر  

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017

همسات

عنتر يحي يدعم “الخضر”

عنتر يحي يدعم “الخضر”

يناير 16, 2017 0

نشر الدولي السابق، عنتر يحيى، ليلة أمس، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” يعبر فيها عن مواصلة دعمه لتشكيلة...
اقرأ المزيد
“سيال” تعاقب زبائنها بباش جراح !

“سيال” تعاقب زبائنها بباش...

يناير 16, 2017 0

30 ألف مخالفة تجارية في العاصمة لوحدها

30 ألف مخالفة تجارية في...

يناير 16, 2017 0

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

ولد علي يفك شفرة “بي إن...

يناير 15, 2017 0

حجـــــــــــــــــار والبكالوريـــــــا

حجـــــــــــــــــار...

يناير 15, 2017 0

تيبــــازة بـــــلا مـــــاء

تيبــــازة بـــــلا...

يناير 15, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  