هولاند يتعهد بالتصدي للمقاتلين الأجـانب وأطفالهم

خلال زيارته إلى العراق

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارة للعاصمة العراقية بغداد أول أمس، إن فرنسا ستحارب أي جهاديين فرنسيين تجدهم في ميادين القتال في العراق وستعتقلهم إذا عادوا لموطنهم وستعمل على نزع الفكر المتطرف عن أطفالهم.

قالت مصادر دبلوماسية فرنسية، إن هناك نحو 60 مواطنا فرنسيا يحاربون في صفوف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل الشمالية فحسب وإن مئات آخرين في باقي أنحاء البلاد وفي سوريا.وقال هولاند خلال مؤتمر صحفي “سنحاربهم مثلما (نحارب) كل الجهاديين..لأنهم يهاجموننا ولأنهم يعدون لهجمات على أراضينا.”

وتابع قوله خلال الزيارة التي تستمر يوما إنه سيتم احتواء أطفال المتشددين ونزع الفكر المتطرف منهم. وقال .”نستعد لهذه العودة ولكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.”وقال الرئيس الاشتراكي الذي تعرضت بلاده لسلسلة من هجمات المتشددين في العامين الماضيين، إن الجنود الذين يخدمون في التحالف بقيادة الولايـــــــات المتحدة يحــــــــولون دون وقوع المزيد من عمليـــــات القتل الجماعي في بلادهم.

وقال هولاند “كل ما يسهم في إعـــــادة إعمـــــــار العراق يعد خطوة إضافية لتجنب ضربات داعش على أراضينـا.

“وتراجعت شعبية هولانــــــد بشدة منذ توليه السلطة وسط شعور بخيبة الأمل فيما يتعلق بإدارته للاقتصــــاد والأمن الوطني. وقال إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة هذا العام.

ومن المقرر أن يسافر هولاند في وقت لاحق يوم الاثنين إلى مدينة أربيل الكردية، حيث قال مسؤولون، إن فرنسا ستقدم نحو 38 طنا من المساعدات الإنسانية منها أدوية.

وحذرت شرطة الاتحـــــاد الأوروبي (يوروبول) الشهر الماضي من خطر تزايد معدل عودة المقاتلين الأجانب.



وكالات

