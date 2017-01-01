هل يستغل فيغولي إبعاده من “الكان” للعودة بقوة؟

مرسيليا وروما يريدان ضمه هذا الشتاء

إذا كان إبعاد سفيان فيغولي عن المنتخب الوطني خلال منافسة كأس إفريقيا، يراها البعض خسارة لـ”الخضر” نظرا لوزنه الكبير ومكانته كإحدى الركائز في التشكيلة، فهذا قد يكون إيجابيا إذا نظرنا للأمر من جانب آخر وهذا بالنسبة لوضعيته إن استمر مع ناديه واست هام أو غادر نحو فريق آخر في هذا الميركاتو الشتوي.

وفي حالة تأكد بقاء لاعب فالنسيا السابق مع “الهامرز”، فأكيد أنه سيحصل على فرصة ومساحة أكبر للعب بعد أصبح ظهوره من بداية الموسم محتشما، إذ سيعمل بكل تأكيد على استغلال غياب الجناح الغاني “اندري أيو” المعني بالمشاركة في العرس القاري مع منتخب بلاده، وهي فرصة قد يستغلها فيغولي ويقتنص مكانته في تشكيلة الكرواتي “سلافان بيلتش” ويؤكد أيضا أنه مازال قادرا على العطاء، وما يمر به حاليا هي مجرد فترة فراغ، تحدث لأي لاعب في العالم.

أما في حال قررت إدارة ناديه تسريح خلال هذا الشتاء مثلما يشاع في الصحف والمواقع الإنكليزية والبريطانية، فمن دون شك أن هذا لن يكون صعبا، لأن الكثير من الأندية الأوروبية ترفض تدعيم صفوفها بلاعبين أفارقة عند تأكدها من مشاركتهم في كأس إفريقيا، مثلما كان سيحدث مع فيغولي.

وكان نادي مرسيليا مثلما كشفت تقارير فرنسية اليوم، يساعد لتقديم عرض رسمي لضم خريج مدرسة غرونوبل لكنه كان مترددا خوفا من مشاركة اللاعب في البطولة الإفريقية وبالتالي غيابه شهرا كاملا عن الملاعب، وحتى نادي روما قد يعود لطلبه بعد قرار ليكنس، بحكم أنه كان يريده لتعويض الجناح المصري محمد صلاح خلال فترة غيابه عن كتيبة المدرب “سباليتي” بسبب تواجده هو الآخر بالغابون مع منتخب الفراعنة.

ق. ر