هل يحذو وزير المجاهدين حذو خليدة تومي؟

في ذكرى “معركة الجزائر” الستين.. “عكرور” و”لو” تغرقان في المعاناة

أبدت المجاهدة وعضو مجلس الأمة، لويزة إيغيل أحريز، أسفها على الحال التي وصلت إليها المجاهدتان جوهر عكرور، وإيليات لو، وهما من رموز الذاكرة الثورية الجزائرية، حيث تعانيان ظروفا قاسية، دون أن تجد أصواتهما آذانا صاغية من السلطات المحلية..

قالت إيغيل أحريز أن جوهر عكرور تعاني حاليا التشرد، ودعت السلطات المحلية في العاصمة إلى ان تلتفت إليها وتتكفل بها، خصوصا وأن عائلتها تخلت عنها، ولم يشفع لها كونها احد رموز حرب التحرير أو ما يسمى “معركة الجزائر”.

يتزامن أسف المجاهدة لويزة إيغيل أحريز مع ذكرى معركة الجزائر، التي نعيش ذكراها في هذه الأيام، والتي انطلقت يوم 28 جانفي 1957 واستمرت إلى شهر سبتمبر 1957، وانتهت باستشهاد بطولي لجميع فاعليها، خاصة علي لابوانت وحسيبة وعمر الصغير وبوحميدي، واستسلام ياسف سعدي وزهرة ظريف.

جوهر عكرور اشتهرت بوضعها القنبلة التي انفجرت في ملعب الأبيار وأثارت الهلع في نفوس المعمرين والمظليين العاملين على كسر إضراب الأيام الثمانية وإجهاض المعركة. وقد تعرضت إلى التعذيب ثم حكم عليها بالإعدام، الذي لم ينفذ بسبب صغر سنها (اقل من 17 سنة) وحملة التضامن مع الفدائيات الجزائريات التي شنت آنذاك.

عكرور قالت بعد الاستقلال أن أفظع شيء عاشته هو رعب انتظار الموت بين جدران سركاجي، حيث كان المساجين يستعدون كل فجر ليتم اختيار بعضهم وسوْقهم إلى الموت.. وأن الأصعب كان الصمت الذي يعقب كل إعدام.

كما تأسفت عضو مجلس الأمة على مصير المناضلة ذات الأصل الأوروبي إيليات لو، التي تجاوز سنها الآن 84 سنة، حيث تعيش وحدها في عزلة صعبة، ولم تفلح مساعيها بعد للظفر بمكان في دار العجزة.

إيليات لو، أوروبية اختارت الجزائر، انضمت سنة 1953 إلى الحزب الشيوعي الجزائري، وأعلنت وقتها أنها ضد الظلم المسلط على الجزائريين، وان واقع الاستعمار جعلها تخجل من كونها أروبية، دخلت العمل السري لصالح الثورة منذ 1955. ألقى المظليون عليها القبض في أفريل 1957 وعذبت تعذيبا شديدا في فيلا سوزيني الرهيبة، ثم سجنت في سركاجي أين حكم عليها بعامين سجنا، وقبعت في السجن مع جميلة بوحيرد وجميلة بوباشا ولويزة ومريم إيغيل أحريز وإيفلين لافاليت ودانييل مين، ابنة المناضلة جاكلين قروج.

نفيت لو إلى فرنسا في الستينيات لكنها عادت إلى الجزائر، كانت تملك ضيعة كبيرة في متيجة لكنها تخلت عنها لعائلة جزائرية، تعاني حاليا من متلازمة باركنسون ولا تلقى الرعاية من أية جهة، إنها تحاول الاتصال بمركز الشيخوخة في دالي إبراهيم لكي يتم ضمها إلى طاقم الشيخوخة في المركز.

ويأمل مهتمون بحقل الذاكرة الثورية في الجزائر أن تنال المجاهدتان حقهما في أن تتكفل بهما السلطات لتكون لديهما حياة كريمة، على غرار جاكلين قروج في آخر حياتها، حيث أصيبت بمرض عصبي ولقيت كل الرعاية من وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، التي عينت لها موظفين يقومان بشؤونها كلها.

خالدة.م