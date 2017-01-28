هلاك 11 شخصا في 13 حادثا مروريا

إنقاذ 41 شخصا مختنقين بالغاز

سجلت قيادة الدرك الوطني إلى غاية صباح أمس، انخفاضا في عدد مقاطع الطرقات المغلقة في وجه حركة المرور عبر ولايات الوطن، باستثناء بعض المقاطع العابرة لأقاليم 7 ولايات، فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ 41 شخصا

مختنقين بالغاز، مسجلة هلاك 11 شخصا في 13 حادثا مروريا. حسب ما أفاد به أمس بيان لهذه الهيئة.وأوضح ذات المصدر، أن هذه المقاطع التابعة لسبعة ولايات تتواجد بكل من (البليدة، برج بوعريرج، البويرة، تيزي وزو، مستغانم، غليزان ومعسكر)، وهي مــــــوزعة على 08 طرق وطنــــية و11 طريقا ولائيا، مبرزا أن أفــــــراد الدرك والجيش الوطنيين رفقة المصالح المعنية يعملان لحد الآن على إعادة فتحها.

وأشار البيان، إلى أن الولايات المتضررة شبكة طرقاتها بشكل أكبر جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة هي مستغانم، تيزي وزو والبويرة، أما الطريق الأكثر تضررا فهي الطرق الولائية العابرة لإقليم ولاية مستغانم والمتاخمة لوادي الشلف، بسبب ارتفاع منسوب المياه وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، خاصة في شطره العابر لبلديتي بوغني وايبودرارن، بسبب تساقط الثلوج.

وفيما يخص إحصائيات حوادث المرور، خلال 24 ساعة الأخيرة، سجلت وحدات الدرك الوطني 17 حادثا مروريا، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 27 شخصا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن الولايات التي شهدت أكبر عدد من الحوادث، هي باتنة بـ 4 حوادث، سطيف وبسكرة بـ 3 حوادث لكل منها.

وتنصح قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق بالقيادة بسرعات منخفضة، التشغيل الدائم للمساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه غير محمود العواقب.

من جهتها، سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 11 شخصا، على إثر تسجيل 13 حادثا مروريا، وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية المسيلة بهلاك 3 أشخاص، على إثر 3 حوادث مرور.

وفي بيان للحماية المدنية، تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منه، جاء فيه تدخل الوحدات من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية لـ41 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة في عدة ولايات من الوطن، منها 10أشخاص بولاية تيارت، 5 أشخاص ببرج بوعريريج، 5 أشخاص بالمسيلة، 3 أشخاص بسيدي بلعباس، 5 أشخاص بولاية الجزائر، 8أشخاص بولاية الجلفة،4 أشخاص بولاية عين الدفلى، شخص بولاية الوادي، وشخص آخر بولاية المدية، أين تم التكفل بالضحايا ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لشخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون co المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من ولاية الوادي، وآخر بولاية تلمسان.

للتذكير، سجـــــلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة، 5890 تدخل في عدة مناطق مختلــــــفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكــــــالمات الاستغاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشـــــــطة الحماية المدنية ســـــــواء المتعلقة بحوادث المـــــرور، الحــــــوادث المنــــــــزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

ربيع محيوت/ نادية بوطويل