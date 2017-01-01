هكـــذا استقبل الجزائريون لهيب الأسعار

الزيــــادات توخزهـــم فـــي أولـــى أيـــام العـــام الجديــــد

استيقظ الجزائريون في أولى أيام العام الجديد على زيادات في الأسعار، مسّت تقريبا شتى المجالات والقطاعات، وطالت جيوبهم، خلافا لما كانت تصرح به الحكومة، التي وصفت الزيادات بكونها طفيفة ولن تمتد إلى قدرتهم الشرائية، لتصعقهم بتبعات الزيادة في الوقود والمواد الطاقوية وكذا المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البقوليات، الخضر والفواكه، كاكتشاف أولي منذ ساعات الصباح الأولى، سرعان ما سينتقل إلى مرحلته الثانية، بمجرد فتح المقرات الرسمية اليوم، وسيزداد وطأة مع التجاوزات التي لن يجد بارونات التجارة والفلاحة وكذا العقار حرجا في ارتكابها، خاصة وأن كثير من الزبائن شعر بها في اقتنائه لمواد مدعمة لم تسلم من الإجراء الجديد.

روبورتاج

استقبل عام 2017 الجزائريين بترحيب خاص، حاولت السلطات تخفيف وقعه عليهم، من خلال تحضيرهم نفسيا لوضع جديد يطبعه زيادات ملموسة لن تؤثر على قدرتهم الشرائية، ورغم التصريحات الكثيرة التي سبقت إجراءات تنفيذه على أرض الواقع، والتي تصبّ كلها في مساعي طمأنته، إلا أن تعميم الزيادات على أغلب القطاعات وامتداد الأمر إلى لقمتهم، فرض جوا من الاستياء العام، حيث وفي جولة استطلاعية في أهم الفضاءات التجارية والخدماتية في العاصمة، أعرب الكثيرون في محطات الوقود وفي الأسواق والشوارع عن صدمتهم للزيادات التي لم تقتصر على تلك المواد التي أعلن عنها سابقا، لأنها طالت أغلب المجالات، التي من المفروض أن تبقى في مأمن بدعم من الدولة وحماية للطبقة المتوسطة من المجتمع، ما جعلهم ينتفضون ويكشفون لـ«وقت الجزائر”عن مجمل المخاوف التي أضحت تنتابهم، والتي قالوا إنها لن تتوقف عند هذا الحد، إذ ستعرف اليوم موازاة مع مداومة المقرات الرسمية بعض فصولها، ومنها دفع تكاليف إضافية والخاصة بالوثائق المطلوب حيازتها، على غرار شهادات المطابقة التي ارتفعت تكاليفها إلى 1500 دج بزيادة 500 دج، ومعها جملة الضرائب التي ستصنع لها قنوات نحو جيب المواطن البسيط، ومنها تلك المتعلقة بالضريبة على المحلات التجارية، التي ستبلغ زيادة تصل إلى 3000 دج، وهي كلها زيادات فرضت على الجزائريين دفعة واحدة.



المـــــواد الطاقويــــة تلتهــــب

ارتفعت أسعار المواد الطاقوية في كل ولايات الوطن، امتثالا للإجراءات الجديدة المتخذة، والتي قيل أنها ستنقذ الاقتصاد الوطني، واستقبل الجزائريون الأمر بكثير من الامتعاض خاصة بمحطات الوقود، حيث شعروا بوخزها عليهم، لاسيما أولئك المضطرين للتنقل كثيرا وفي مناطق متعددة أو بعيدة، وبالأخص مستعملي البنزين الذي زاد سعره بمعدل 3 دج للتر الواحد، حيث زاد البنزين الممتاز من 31.42 دج إلى 35.72، كما زاد البنزين دون رصاص من 31.02 دج إلى 35.33، في حين زاد المازوت من 18.76 دج إلى 20.42، وحسب أحد الوافدين على محطة العاشور بالعاصمة، فإن هذه المستجدات آذته، باعتباره أضحى مضطرا لصرف زيادة تصل إلى 200 دج في اليوم الواحد، لمجرد التحرّك في العاصمة، وأن الأمر يزداد سوءا عند التنقل إلى المنطقة التي يشتغل فيها، والتي تبعد عن العاصمة بـ60 كلم، حيث قال إنه سيضطر إلى صرف 140دج أو أكثر. والأمر نفسه بالنسبة للمواد الأخرى، على غرار الكهرباء يقول شاب من “عين الله”، مشيرا إلى أن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا مع مرور الوقت، موضحا أن الجزائريين قد يتمكنون من التصرف خلال الأشهر الأولى من هذا العام، لكن الأمر لن يكون في متناولهم بعدها .

الناقلـــون أولــــى الضحايـــــا

لم يهضم الناقلون للصدمة التي أيقظتهم على أسوء كابوس، بعدما طبّقت الإجراءات المعلن عنها في إطار إجراءات قانون المالية للعام الحالي، إذ وفي ساعات الصباح الأولى لمسوا التغيير، وتحدث أحد أصحاب الحافلات بالشراقة عن اضطراره لدفع أكثر من 150 ألف دج لملء خزانه اليومي من الوقود، مع ما فيها من مصاريف أخرى سيضطر لدفعها، وهو ما سيثقل كاهله. من جهتهم، احتج أصحاب سيارات الأجرة الناقلة بين الولايات، متوعدين بإيجاد صيغة لعدم تكبدهم للخسارة، حيث تحدث أحد الناقلين بالخط الرابط بين العاصمة وقسنطينة عن الضرر الذي تعرضوا له مع الزيادات، كاشفا عن أن التسعيرة التي يعتمدونها لا تمتثل أصلا للتعليمة الوزارية، وأنهم وبسبب عزوف المسافرين عنهم اضطروا إلى خفضها، غير أنه وبعد الزيادات أضحوا أكثر ضررا، مشيرا إلى أنه يدفع 2400 دج لملء خزان سيارته من الوقود ذهابا وإيابا إلى قسنطينة، وسيضطر حاليا إلى دفع 3000 دج لنفس الغرض، وهو ثمن مرتفع جدا، واستدرك يقول إنه لن يستطيع حتى رفع تسعيرة النقل خشية تنفير المسافرين منه، على هذا أوضح أنه ورفقاؤه عازمون على التناقش لإيجاد حل لهذا الوضع الذي لا يناسبهم، والذي قد يدفعهم إلى التخلي عن مهنتهم هذا للأبد .

لا بقوليات، لا خضر ولا مواد مدعمة فـي 2017

فاجأت أسعار عدد من المواد التي لطالما كانت خلاص ضعيفي الدخل، مسجلة ارتفاعا ملفتا على غرار المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه وكذا الأسماك، البقوليات بعد ارتفاع جنوني امتد لأيام، حيث وفي جولة قصيرة لبعض أسواق الخضر واللحوم بالعاصمة، على غرار سوق علي ملاح، لاحظنا ارتفاعا رهيبا في أسعار الخضر، بلغت فيه الجلبانة سقف 150 دج، والحار 120 دج، كما بلغ سعر الفول والباذنجان 100 دج، فيما سجلت البطاطا الأكثر استهلاكا لدى المواطن الجزائري 60 دج والجزر 60 دج، الكوسة 100دج، وبرر الكثيرون هذه الأسعار بارتفاع تكاليف النقل، متأثرة بالزيادة في سعر الوقود، في حين أرجعوا ارتفاع سعر كل من الفاصوليا الخضراء والطماطم بأكثر من150 دج و120 دج على التوالي، إلى كونها خضرا موسمية، أما الأسماك، فقد نالت نصيبها من اللهيب في الأسعار، حيث سجل سعر السردين 700 دج للكيلوغرام والسمك الأحمر 1800دج، وسمك البوقا 400 دج، والجمبري الملكي 3200دج والجمبري العادي 1200دج. كما تعرف أسعار بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا منذ مدة استباقا لتأثيرات العام الجديد، على غرار البيض الذي عرف نقلة في الأسعار بلغت 420 دج .

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لم يجد عدد من التجار من حرج في رفع سعر البقوليات التي كانت الأكلة المضمونة لدى الجزائريين، فقد بلغ سعر العدس 210 دج، بعدما كان 180 دج، كما بلغ سعر اللوبيا الجافة 190، بعدما كان 170 دج، الأمر الذي تذمر له الزبائن كثيرا، معبرين عن أسفهم لغياب الرقابة التي تحد من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، وتعمل على استقرار الأسعار، مؤكدين أن أسباب التجار تبقى غير مقبولة، خاصة عندما تطال المواد المدعمة، كما حدث مع مادة السكر التي لم تسلم من هذه الزيادات.



قانون المالية 2017 يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون المالية 2017 أمس حيز التنفيذ، بعد أن كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقعه الأسبوع الماضي، وصدر بالجريدة الرسمية في العدد الـ77 .وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر الصرف بـ108 دج للدولار الواحد، ويتوقع معدل تضخم عند 4 بالمائة ومعدل نمو بـ9. 3 بالمائة. وبفعل هذا القانون، دخلت الأسعار الجديدة للوقود حيز التنفيذ، غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية. وفي هذا الجانب، كان وزير المالية حاجي بابا عمي، قد اعتبر أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية، داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.وكانت المديرية العامة للضرائب في وقت سابق، قد طمأنت المواطنين، بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.كما تتوقع الدولة، حسب نص قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير بـ8. 4.591 مليار دج (مقابل 3. 4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز بـ3 .2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار بـ4 .1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال بـ9 .670 مليار دينار. ويرتقب قانون المالية لسنة 2017، أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5. 5.635 مليار دج منها 4. 3435 مليار دج كموارد عادية و1. 2200 مليار دج كجباية بترولية. وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون، تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات، مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.



حسيبة.ب