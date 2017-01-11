هكـذا يحـتفل الجـزائريون بــ”يــنايـر”

“لــــوزيعــــة”، أطــــبــــاق تقليديــــة وعادات خاصــــة بالمناسبــــة

يحتفل الجزائريون اليوم برأس السنة الأمازيغية 2967 حسب التقويم الأمازيغي بعادات وتقاليد حافظوا عليها جيلا عن جيل، لا يمكن إلا أن تتزين فيها موائدهم بمختلف أنواع الأكلات التقليدية التي تتنوع عبر التراب الوطني من كسكسي بسبعة أنواع من البقول الجافة، “بركوكس”، “الرفيس”، “البغرير” فيما لا يتخلّف الكثيرون عن تزيين موائد السهرة بـ”الدراز .

يستحضر الجزائريون عامة خاصة سكان منطقة القبائل و”الشاوية” و”التوارڤ” وكذا “بني ميزاب” بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى عبر مختلف ربوع الوطن، احتفالات يناير تخليدا لذكرى انتصار الزعيم الأمازيغي “ششناق” على رمسيس الثاني فرعون مصر، متوليا بعد ذلك الحكم على مصر بعد الاستيلاء عليها، أين حقق إنجازات كثيرة مازالت تشهد له بذلك إلى يومنا هذا ليصبح الملك الأمازيغي الأول الذي حكم مصر من 950 إلى 929 ق. م، فرغم مرور قرون على الحدث إلا أن أمازيغ الجزائر مازالوا يحتفلون بيناير لما له من قيمة كبيرة لديهم، إذ يحرصون على الاحتفال حسب العادات والتقاليد التي توارثوها عن الأجداد رغم تعاقب الأجيال وتغيّر الذهنيات.

آخرون يربطونها بأسطورة “أعتـروس انتغـاط”

فيما يعود سبب الاحتفال بيناير سيما لعدد من كبار السنّ منهم بانتصارات “شيشناق”، حسب الأساطير إلى أسطورة “أعتروس انتغاط”، وتعني بالعربية “العنزة والتيس” إذ تدور تفاصيل القصة حول خروج إحدى العجائز من أجل غسل الصوف بعد ارتداء زوجها ملابس الرعي، غير أن الثغاء المتكرر للتيس بسبب حرارة اليوم أزعج الشيخ كثيرا وهو ما جعله يطلب من “ينار” وهو شهر يناير ضم يوم آخر بارد لأيامه من أجل التخلص من إزعاج التيس، ليطلب شهر يناير من فبراير فرصة يوم بمقولته المعروفة عند الأمازيغ أعمي فورار سلفلي ليلة ونهار وقد قوبل طلبه بالموافقة ليغدو ينار بعدها 31 يوما، في الوقت الذي أصبح “فورار” أو فبراير 28 يوما في السنوات التي تلت الأسطورة التي شكلت نقطة الانطلاق الفعلي للذكرى.

وخلال السنة الموالية عاد “يناير” إلى نفس المنزل ودق الباب وخرجت صاحبة المنزل وهي في حالة يأس بعد الفقر الذي كانت تعيشه العائلة فطلب منها “يناير” أن تقدم له وجبة فردت عليه صاحبة المنزل نعم لدينا سوى قطعة خبز لكن سنتقاسمها معك ففرح “يناير” ودعا لهم بالخير والرزق فعاشت العائلة سنة كاملة مملوءة بالخير والرزق .

“الخفاف”، “البغرير” و”الدراز” زينة الموائد

حتى تمر السنة الجديدة خفيفة عليهم تعمد النسوة البومرداسيات إلى صنع “الخفاف” أو “السفنج” و”البغرير” في ليلة يناير، تقول “سليمة” إنها دأبت على الاحتفال بيناير، وواظبت على التشبث بالتقاليد التي ورثتها عن والدتها، فتعكف على صنع “الخفاف” حتى تمرّ السنة خفيفة خفة هذه الأكلة، أما عن العشاء فقالت إنه يجب أن يكون الكسكسي مع الدجاج الذي يذبح في ذلك اليوم، عكس أيامنا هذه التي أصبحنا نشتري فيها الدجاج جاهزا ويرافق الدجاج سبعة أنواع من الخضر والبقول الجافة.

فيما يعتبر “الدراز” مطلب الأطفال خاصة الذين ينتظرون المناسبة للحصول على الحلوى والفاكهة والمكسرات التي يحبونها، وهو عبارة عن جمع سبعة أنواع من الفاكهة والمكسرات يتم جمعها في أكياس كل كيس يضم سبعة أنواع مختلفة من أجل تقديمها للأطفال الذين سيستلمون المشعل للحفاظ على العادات والتقاليد مستقبلا.

و”الوزيعة” حاضرة …

لا تمرّ الاحتفالات بولاية البويرة دون استحضار “الوزيعة” أين يقوم سكان القرى خاصة بشراء عدد من الأبقار أياما قبل بداية السنة الجديدة، ليتم ذبحها وتوزيعها في اليوم الأول على كل العائلات والأسر، وحتى أبناء المنطقة المقيمين خارجها فإنهم يلتحقون للمشاركة في هذه العملية الهادفة إلى تجسيد معاني التضامن والتكافل الاجتماعي بين سكان المنطقة. من جهتها، تسعى العائلات البويرية إلى تحقيق اللمّة العائلية ليلة رأس السنة الأمازيغية بتشارك مختلف الأطباق بين الجيران والأهل وتبادلها أو التجمع حول مأدبة غداء جماعية تحتضنها ساحة القرية، في صورة تعكس أواصر المودة والتكافل وتلم شمل العائلات، تصاحبها نشاطات ترفيهية وأخرى خيرية إنسانية ومحاضرات حول المناسبة، ناهيك عن موائد تعرض مختلف المأكولات التقليدية التي تعدها نسوة القرية كالكسكسي بالدجاج، “البركوكس”، “التشختشوخة”، “الرفيس”، “البغرير” ومختلف أنواع الخبز أو الكسرة وغيرها من الأكلات التقليدية التي تجمع حولها أصحاب المنطقة من الحضور ما يخلق جوا من الفرح والتكافل يعم أرجاء القرية.

تفاؤل بموسم فلاحي ناجح

فيما تحرص عائلات أخرى على إعداد 7 أكلات تقليدية كـ”البغرير”، “الخفاف”، “المسمّن”، “الشرشم” المتكوّن من حبوب القمح، “الرفيس” وأخرى، إيمانا منها على أن إعداد 7 أكلات ستكون السنة الجديدة سنة مثمرة وفيرة الإنتاج الفلاحي، في حين يتجه الرجال إلى جمع 7 نباتات دائمة الاخضرار، كالزيتون، الضرو، الدوم وأخرى تربط في شكل حزمة وتعلّق في فناء المنزل على أن تبقى طيلة فصلي الشتاء والربيع حتى موسم الحصاد والدرس، لتأخذ هذه الحزمة وتوضع وسط أكوام السنابل المحصودة والمهيأة للدرس، تيمنا منهم بأن يكون العام أخضر وفيه بركة، وهي طقوس لا تزال عديد العائلات تحرص على إحيائها، كمظهر الاحتفال بيناير بطريقة تراجعت عن الالتزام بها عائلات أخرى، أصبحت تكتفي بالاحتفال بيناير بإعداد عشاء تقليدي ليلة 12 من جانفي.

“الكسكسي” بسبعة أنواع من البقول الجافة لا بديل عنه

“الكسكسي” بسبعة أنواع من البقول الجافة لا بديل عنه في “بلاد القبايل” الذي لا يطبخ بلحم دجاج مذبوح في المنزل اعتقادا من أهل المنطقة أنه لا يجوز الاحتفال دون إسالة الدم لأنها تبعد عنهم العين والنحس والحسد، وكل الأمور السيئة التي من شأنها أن تصيبهم خلال السنة الجديدة، مع إضافة سبعة أنواع من البقول الجافة وهي الفاصولياء، العدس، الحمص، الشعير، الفول، القمح والأرز، هذا الطبق التقليدي أحسن جامع للعائلة حول المائدة .

ومن مظاهر احتفال “القبايل” حلق شعر الطفل لأول مرة، حيث تغتنم العائلات فرصة يناير لحلق شعر الطفل لأول مرة، كما يمكن استغلال الفرصة من أجل القيام بعملية الختان، من جهتها تحرص بعض العائلات إلى اعتماد يناير كأول يوم يخطو فيها المولود الجديد خارج عتبة البيت.

ولا تتوقف الاحتفالات بهذه المناسبة لدى سكان منطقة القبائل عند هذا الحدّ بل تنظيم ما يسمى “ثيمشرط” أو “الوزيعة” أين يجتمع شمل جميع سكان المنطقة كبيرا وصغيرا فقيرا وغنيا، ليشتركوا جميعهم في ذبح العجول والتي تصدّق بها المحسنون وميسورو الحال، لتتم عملية تقسيم اللحم حسب عدد أفراد كل عائلة، وكلهم أمل في استقبال عام جديد في أحسن الظروف، كما يأملون أيضا أن يكون ذا إنتاج وفير فيما يخص الجانب الزراعي.



فايزة. ب