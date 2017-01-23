هكذا تسللت الأحمدية إلى الجزائر

أصبحت تشكل ظاهرة ومصالح الأمن والمنابر تحارب أوكارها

كثر الحديث عن “المذهب” الأحمدي القادياني في الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد سنوات من التحذير من التيار التكفيري والسلفي والوهابي على المرجعية الدينية المعتمدة في الجزائر، حيث خرج وزير الشؤون الدينية وممثلو الأئمة عدة مرات للحديث عن هذا التوجه الديني الغريب عن الجزائر، القادم من أعماق الهند. بينما أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال أسبوع واحد، أتباعا للاحمدية بكل من العاصمة وسعيدة، كانوا يقيمون طقوسا غريبة ويسعون إلى نشر “مذهبهم” في أوساط الشعب الجزائري، إلى درجة أن العديد من الأئمة حذروا من استفحال هذه التوجه الديني وخطره على المذهب المالكي، الذي تتبعه الجزائر.



خلاياه النائمة تحت مجهر الأمن

مخطط أمني لحماية البلاد من الطائفة الأحمدية

استنفرت الأجهزة الأمنية قواعدها، لإجهاض كل مخططات أتباع الطائفة الأحمدية، الذين انتشروا في نقاط مختلفة بولايات الجمهورية، بعد ورود معلومات عن انخراط في صفهم العديد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، على غرار طلبة الجامعات والتجار وموظفي مؤسسات الدولة، وهو ما يفسر أن زعماء هذه الطائفة القاديانية يتحركون لإقناع الجزائريين باعتناق أفكار هذا المذهب التكفيري.

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن ملف الأحمدية قضية خطيرة تهدف إلى تقسيم الجزائر إلى طوائف، وهو ما حرك الحكومة لاحتواء والتصدي لهذا “الطــاعون” الذي يهدد أمن الجمهورية حيث أصبح هذا الملف أمنيا، وهو على طاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي نصبت لجنة تحقيق موسعة لمتابعة نشاط هذه الطائفة ومواجهة خطرها، وهذا من اجل الحفاظ على المرجعية “المالكية” للبلاد، التي تعد خطا أحمر وتم الشروع في تنظيم حملات لتحسيس المواطنين في المساجد للتعريف بحقيقة هذا المذهب الدخيل على المجتمع الجزائري، من اجل التصدي والتضيـــيق علــــى رواده، وعـــــدم السماح لهـــم بخــــلق مــــــد حقيقــــــي.

توقيف أزيد 200 شخص في 28 ولاية

أعلنت مصالح الأمن بمختلف أسلاكها الحرب على نشاط خلايا “الطائفة الأحمدية” في العديد من الولايات، حيث تمكنت من تفكيك عدّة شبكات متخصصة في التجنيد لهذه “الفرقة الدينية التكفيرية”. وشملت التحقيقات، التي تجريها مصالح الدرك الوطني والشرطة -بحسب مصدر عليم- 28 ولاية حتى الآن بمختلف جهات الوطن، بينها الولايات الكبرى ويتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة.

وبحسب مصدر “وقت الجزائر”، فان مصالح الأمن والدرك الوطنين نجحت في شل نشاط العديد من الخلايا السرية الناشطة تحت لواء هذه الجماعة التكفيرية، وأحالت عناصرها على العدالة، التي وجهت لهم تهمة إنشاء مجموعة هدفها المساس بتماسك المجتمع وجناية المساس بسلامة ووحدة الوطن وأمن الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح المرجع أنه تم توقيف أزيد من 200 شخص، من بينهم 4 نساء أعمارهم بين العقدين الثالث والسابع من العمر، ينحدرون من ولايات الشرق والغرب والوسط، على غرار إلقاء القبض على 44 معتنقا بولاية بسكرة و40 شخصا في بلدية بوقاعة بالجهة الشمالية بولاية سطيف و23 شخصا و20 آخرين ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة و7 أفراد من ولاية باتنة و7 آخرين ببلدية الخروب بمدينة الجسور المعلقة و6 أشخاص ببلدية سيدي عامر بولاية المسيلة و18 عنصرا في كل من ولاية البليدة والجزائر العاصمة و04 مجندين ينحدرون من حي “ساحة الثورة” بولاية عنابة، فيما تم توقيف 45 شخصا ينحدرون من ولايات الغرب الجزائري، وتحديدا بوهران عين تيموشنت، غليزان، معسكر وتلمسان ألقي القبض عليهم يمارسون شعائر هذه العقيدة جماعة في أماكن متفرقة.

وتابع المصدر أن التحقيق لا يزال متواصلا من أجهزة الأمن، لكشف خيوط أخرى لشل نشاط هذه الطائفة الدينية. مع العلم انه هناك إحصائيات تؤكد أن هناك 1000 شخص في مختلف مناطق البلاد ينتمون ويؤمنون بهذه العقيدة.

حجز كتب ومناشير وصور

قال مصدرنا إن من بين الموقوفين ينحدرون من عين التوتة بعاصمة الأوراس ضبطت لديهم صور شخصية مع مجموعة من الأتباع مع أمير الطائفة الحالي بدولة باكستان، وبفضل تلك الصور والمعلومات تم تتبع عدد من العناصر، كانوا يتبادلون فيـــما بينهم مناشير وكتب ومطويات مطبوعة وأخرى إلكترونية بين مدينة عين التوتة وباتنة والجـــــزار.

وبعد استكمال الإجراءات الأمنية والقضائية والحصول على تراخيص بالتفتيش تمت مداهمة عدة منازل بالمناطق المذكورة، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بمدينة عين التوتة الواقعة على بعد 35 كلم جنوب المدينة، كما تم القبض على شخصين من مدينة باتنة، أحدهما مقيم بحي كشيدة، ثم على سادس مقيم بدائرة الجزار، وهو المعني بالصورة، التي التقطها رفقة عدد من الأحمديين بدولة باكستان. مشيرا أن معلومات كشفت أن جميع الموقوفين يشغلون مناصب في مؤسسات عمومية في قطاع التربية والصحة والفلاحة وبطالين وجامعيين يعقدون جلسات سرية وبصفة دورية في ولايات مختلفة، لأداء الصلوات جماعيا ومشاهدة فضائية تلفزيونية على “النيل سات” للتشبع بأفكار هذا المذهب، وعثر بحوزتهم على كتب “نفحات من الفكر الإسلامي الأحمدي” وصور ومناشير وخطب للزعيم الروحي، مسرور أحمد ميرزا، الذي يعتبر الخليفة الخامس للمذهب الديني، كما تم ضبط أجهزة إعلام آلي وأقراص عادية وأجهزة تخزين معلومات – فلاش ديسك – كانت بحوزة المتهمين منذ 2008، حيث تعتقد السلطات الأمنية والقضائية بوجود عناصر أخرى على ضوء عدد من شبكات الأتباع، الذين ضبطوا شرق وغرب ووسط البلاد.



رضوان عثماني

