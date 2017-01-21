مـحرز عـروس الثلج، وسيـارة “فيـراري“ الأكثر تـداولا

هكـــــذا أبـــدع الجـزائريـون بالثلوج..

يبدو أن الحلة البيضاء التي اكتستها مختلف ولايات الوطن هذه الأيام، أيقظت الإبداع في نفوس الكثيرين، وراح الكلّ يرسم لوحة فنية على طريقته الخاصة، تراوحت بين تماثيل لنجوم الكرة، عرائس الثلج، ومختلف اللقطات التي صوّرها مبدعون حقيقيون كانت حبّات الثلج لبنتهم الأساسية.

شهدت أزيد من 19 ولاية سيما في الشرق الجزائري هذه الأيام تساقطا معتبرا للثلوج، بلغ سمكها في بعض المناطق حدود المتر، ورغم برودة الطقس التي لا تقاوم، وقلة الإمكانيات سيما بالقرى والمداشر، إلا أن الشباب لم يتخلّف عن الاستمتاع بضيف عزيز طال انتظاره، حيث لم تشهد الجزائر منذ سنوات تهاطلا للثلوج بهذه الكمية، ما جعل الفرحة كبيرة جسّدت في صوّر ومناظر مختلفة، بعيدا عن رجل الثلج التقليدي الذي كان ينحت أمام مختلف البيوت حالما يتوقّف هطول الثلوج، ليخرج الأطفال إلى فناء المنزل مطالبين الآباء بنحت رجل الثلج، الذي عادة ما يصّور بشكل بسيط كومة ثلج من الأسفل كبيرة الحجم، مع كومة صغيرة من فوق تشكّل بشكل دائري كرأس الرجل، قبل أن ترسم له عينان وفم باستعمال الطين مع إبراز جزء من الأنف، وحفر صغيرة بالعينين، وفي بعض الأحيان يوضع وشاح على رقبته وقبعة أحيان أخرى لتنتهي هنا صورة التمثال ويشرع الأطفال في التقاط الصور بجانبه.



عرائس الثلج أهمّ المنحوتات

لم تخلو أجواء الثلوج من التنكيت والطرفة، فحلم الشاب الجزائري بامتلاك بيت وإكمال نصف دينه، جعل الكثيرين يسرعون لتخيّل عروس المستقبل بالفستان الأبيض، حيث كانت عرائس الثلج حاضرة في مختلف ولايات الوطن، من شباب اختار شريكة حياته على الشكل الذي يرغبه، فبين من نحت تمثال لعروس ثخينة بشعر مستعار أسود اللون، حاملة لباقة ورد حمراء، اختار شاب آخر اللون الأصفر لشعر عروسته، التي كانت تبدو في كامل أناقتها سيما مع الإكسسوارات المرافقة، والتي اختلفت بين عقد ذهبي اللون، إلى أقراط بارزة، إضافة إلى حبات متلألئة وزّعت بإتقان كبير على كامل الفستان الأبيض، يخيّل لك أنه فستان عروس حقيقي.

وتهاطلت التعليقات على هذا النوع من التماثيل التي تناقلتها مختلف الصفحات، مدرجة بتعليقات للطرافة كانت أهمّها إحدى المنشورات التي أدرجت هذه العبارة مع الصورة، „هذي عروستي باركولي قبل ما ذّوب“، وتعليق „لي حبّ يكمّل نصف دينو العرايس باطل“.

عشّاق السيارات حاضرون

كما تفنـن الشباب الراغب في الزواج في نحت عروستهم على طريقتهم الخاصة، أبدع عشاق السيارات في رسم لوحات فنية لا تصدّق، كانت إحداها لشاب من إحدى الولايات الشرقية الذي صمّم رفقة أصدقائه سيارة „فيراري“ مكشوفة التي يحلم بها، فحتى لوحة الترقيم كانت موضوعة بإتقان، واختار لها الشاب لونا أزرقا بدلا من الأصفر المعتمد في بلادنا، فيما التقط صوّرا له وهو يركب السيارة التي تبدو حقيقة لولا أنه سيكون مآلها الذوبان ولن تصمد أكثر من أسبوع في حال استمرت البرودة، فيما ستحطمها أشعة الشمس في ظرف ساعات قليلة في حال ما تحسنت الوضعية الجوّية.

من جهتهم، قام مجموعة من الشباب من إحدى القرى بالعلمة شمال ولاية سطيف، بنحت تمثال لحصان لا يختلف كثيرا عن الحقيقي، فحتى ذيله المتدلّي رسم باحترافية كبيرة، لا تترك مجالا للشكّ بأن من صمّموه ليسوا بالهواة بل مبدعون حقيقيون، ولم يكتف هؤلاء بنحت حصانهم الذي لن يصمد طويلا ويكون مآله التحوّل إلى ماء يسقي التربة، بل راحوا يضعون له سرجا أشبه بالحقيقي يغري كل من يمرّ بجانبه لالتقاط صوّر معه، ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي التي عجّت بالتعليقات الإيجابية لهؤلاء الشباب المبدعين.

تمثال مـحرز الأكثر رواجا

على الرغم من انهزام الفريق الوطني لكرة القدم أمام نظيره التونسي في مباراته الأخيرة، وعدم ظهوره بالوجه المشرّف في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة بالغابون، غير أن عشّاق الساحرة المستديرة كانوا في الموعد وراحوا ينحتون تماثيل نجومهم المفضلين، على غرار لاعب المنتخب الوطني وفريق ليستر سيتي الانجليزي رياض محرز، الذي تفنن مصمّمه من مدينة جميلة بولاية سطيف في نحته، واهتم بجميع التفاصيل، فحتى لحية محرز السوداء صممت بعناية كبيرة، وحتى الكرة التي كان يضع عليها ركبته، فيما فضّل صاحب التحفة وضع كرة حقيقية بين يدي اللاعب، الذي لون قميصه باللون الأخضر مرفوق بالأحمر مختارا له رقم 7 وهو الرقم الذي عادة ما يظهر به محرز مع الفريق الوطني، أين لقي التمثال الذي أرفق بعبارة „محرز بجميلة“ رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته مختلف الصفحات خاصة المهتمة بشؤون الكرة.

رجل الرمل حاضر في الصحراء

وبعيدا عن جوّ الثلوج في الشمال، ارتأى شباب الجنوب التعبير عن شوقهم لرؤية الثلوج، وراحوا يشكّلون رجلا هذه المرة ليس من الثلج وإنما من الرمل، حيث لقيت الصورة إعجاب رواد الفايسبوك الذين تبادلوا التهاني بوصول رجل الثلج الشمالي إلى الصحراء وتلوّنه بالرمال، فيما صبّت جلّ التعليقات على زيارات متبادلة لرؤية جمال الجزائر الساحر الذي حقيقة يشكّل قارة، من سحر خضرة الجبال، إلى زرقة البحر، وصفرة الرّمال الذهبية.

رسالة مشفّرة للمسؤولين…

بعيدا عن الطرفة، ارتأى شباب من بلدية بني ورتلان، إيصال رسالة مشفرة إلى مسؤولي البلدية، من خلال تصميم شعلة كبيرة من النار ملوّنة باللون الأحمر، وتحتها قطع خشب مرتّبة بإتقان أخذت اللون البني، بغية لفت انتباه المسؤولين على وضعية الغاز الطبيعي والانقطاعات المتكرّرة له بهذه البلدية التي استفادت أخيرا من غاز المدينة، غير أن انقطاعها المستمر أفسد فرحتهم، وجعلهم يعبّرون عنها بهذه اللوحة التي اصطف حولها شباب المنطقة، والتقطوا صورا لهم أعجبت كل من مرّ عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وسيلة لعموري