هــولاند يــأمل أن يكـون 2017 “عــام الانتصار على الإرهاب”

ســـــــافر إلى العـــــــراق في زيــــــــارة رسميــــة

سافر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العراق أمس، وقال للقوات الفرنسية المتمركزة هناك، إنه يأمل في أن يكون هذا العام هو “عام الانتصار على الإرهاب”.وقال الرئيس الاشتراكي الذي تعرضت بلاده لسلسلة من هجمات المتشددين في العامين الماضيين، إن الجنود الذين يخدمون في التحالف بقيادة الولايات المتحدة يحولون دون وقوع المزيد من عمليات القتل الجماعي في بلادهم.وقال هولاند “كل ما يسهم في إعادة إعمار العراق، يعد خطوة إضافية لتجنب ضربات داعش على أراضينا.”وتراجعت شعبية هولاند بشدة منذ توليه السلطة وسط شعور بخيبة الأمل فيما يتعلق بإدارته للاقتصاد والأمن الوطني. وقال إنه لن يرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة هذا العام.ومن المقرر، أن يسافر هولاند في وقت لاحق إلى مدينة أربيل الكردية، حيث قال مسؤولون إن فرنسا ستقدم نحو 38 طنا من المساعدات الإنسانية منها أدوية.وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية نقطة تفتيش للشرطة العراقية قرب مدينة النجف الجنوبية أول أمس، مما أسفر عن مقتل سبعة من رجال الشرطة، في حين حققت القوات الحكومية في الشمال المزيد من المكاسب على حساب المتشددين في الموصل آخر معقل كبير لهم في العراق.واستعادة الموصل ستنهي على الأرجح الخلافة التي أعلنها التنظيم عام 2014، ولكن المتشددين سيظلون قادرين على خوض حرب عصابات في العراق والتخطيط والدعوة لهجمات في الغرب.

وكالات