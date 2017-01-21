هــــــل تُفعّـــــــــل الدولـــة المرسوم 405/05 للإطاحة بإمبراطورية روراوة ؟

رغم الخيبة في الغابون ..رئيس „الفاف“ لا يريد الرحيل!

جاء الفشل الذريع لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون، ليعري الحقيقة التي عمل رئيس الاتحاد الجزائري للعبة محمد روراوة، على إخفائها على مدار أكثر من عقد من الزمن، مستغلا في ذلك ثقافته القانونية الواسعة وخبرته

في التسيير الكروي.

في انتظار حدوث المعجزة غدا الاثنين، بفوز „الخضر“ على السنغال في الجولة الثالثة من مباريات الفوج الثاني، وتأهلهم إلى ربع النهائي، وهو أمر متوقع بنسبة ضئيلة جدا، لأن مصيرهم ليس بين أيديهم بعد تعادل أمام زيمبابوي 2/2 في الجولة الأولى وخسارة 0/2 أمام تونس في الجولة الثانية، تعالت الأصوات المنادية برحيل مسيري الكرة وفتح الأبواب أمام القادرين على إصلاح أوضاعها تحسبا للمستقبل.

قد يقول قائل إن هؤلاء الذين طلبوا برحيل روراوة الذي يعتبر المسؤول الأول عن الخيبة، هم من الانتهازيين الذين ينتظرون سقوط الثور ليخرجوا سكاكينهم، لكن في الحقيقة، نجد أنهم قد انتقدوه قبل السقوط وطالبوا بإصلاح الكرة الجزائرية من الداخل، بالعودة إلى العمل القاعدي وصقل المواهب الشابة، لأن ذلك السبيل الوحيد – وحدهم – لتزويد المنتخبات الوطنية بلاعبين ذوي مستوى عال.

وفي تشخيص لهم لواقع الكرة الجزائرية المرير، يستوقفنا تصريح الأسطورة رابح ماجر، الذي صرح في العديد من المناسبات بأنها منقسمة إلى قسمين، فالقسم الأول المتمثل في المنتخبات الوطنية التي تحظى برعاية كبيرة من قبل „الفاف“ بالاعتماد على مزدوجي الجنسية، الذين تلقوا تكوينهم في فرنسا على الخصوص، والقسم الثاني يتمثل في الأندية المحلية التي تعاني في صمت، مما جعلها لا تنجب لاعبين محليين قادرين على تمثيل الجزائر في المستوى العالي.

وما يعاب على روراوة، هو أنه لماذا لم يستغل دهائه وخبرته لتطوير الكرة الجزائرية على المستوى المحلي، ولماذا لم يمرر خلال ترأسه لمكتبه الفدرالي لوائح عديدة من شأنها أن تضبط تسيير الأندية وتفرض على رؤسائها التركيز على التكوين وتخصيص جزء من مواردها للفئات الصغرى؟ وهذا بعدما كان له الفضل في منح الجزائر لاعبين مميزين من أبنائنا بالمهــجـــر، باقتـــــراح قانـــــون البهاماس الشهير.

فنجاح روراوة الذي قاد الجزائر إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم في دورتين متتاليتين لا ينكره أحد، لكن ذلك النجاح جاء بفضل سياسة اتبعها بشكل مؤقت في أعقاب الأزمة الأمنية التي أثرت على البلاد في فترة التسعينيات، واستمر في العمل بها لأجل جلب ممولين جدد فأصبحت هيئته تعيش بحبوبة مالية.

وليس غريبا، أن يتهم هؤلاء وهم لاعبون قدامى ومسيرون وفنيون لا يسعنا ذكرهم جميعا رئيس „الفاف“ بالاهتمام بمصالحه الشخصية على حساب مصلحة „الخضر“ والكرة الجزائرية، وليس غريبا أن نصفه بالجشع بعدما أغرته أموال „السبونسورينغ“ فصنع إمبراطورية من مزدوجي الجنسية حتى يربح الوقت ويسجل نتائج فورية من شأنها أن تسيل لعاب الشركات التي تهدف للترويج لنفسها، بدلا من اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير اللعبة على المدى البعيد أو المتوسط.

كرة القدم الجزائرية ومحيطها المتعفن لا يتحملها فقط رؤساء الأندية المتشبثون بمناصبهم على شاكلة رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، أو البرلماني عبد الكريم مدوار الذي حول نفسه إلى ناطق رسمي في جمعية الشلف، بل يتحملها روراوة الذي يتذكر الجميع كيف أجبره المرسوم 405/05 على الرحيل من رئاسة „الفاف“ ثم عاد ليكمل مخططاته، بعدما رحل الوزير يحي قيدوم الذي فرض هذا المرسوم.

وقد يكون تفعيل هذا المرسوم السبيل الوحيد للإطاحة بإمبراطورية روراوة الذي رفض هذا المرسوم، بحجة أنه يعتبر تدخلا حكوميا في هيئته، وهو أمر تمنعه الاتحادية الدولية لكرة القدم(فيفا)، لكن السبب الحقيقي الذي يجعل يرفض المرسوم، هو رغبته في الإنفراد بصناعة القرارات، وهو ما لمسناه على أرض الواقع فلا أحد اعترض على مقترحاته في اجتماعات المكتب الفدرالي والجمعيات العمومية لهيئته.

وفي وقت تعالت الأصوات المنادية بالتغيير في „الفاف“، يستعد روراوة للترشح لعهدة جديدة في انتخابات رئاسة الهيئة الكروية المقررة في شهر مارس الداخل، بدليل أن مصادر صحفية، أكدت أنه يحضر للمستقبل وأنه اتفق مع الاتحاد السوداني على برمجة مباراة ودية بين المنتخبين في ذات الشهر.

وقد يكون تفعيل المرسوم المشار إليه، والذي أسال الكثير من الحبر، حلا مجديا في الفترة المقبلة بتعديل بعض البنود التي تسمح للجزائر بتجنب عقوبة „الفيفا“، مع العلم أن من أبرز بنود هذا المرسوم، هو فرض خبراء الوزارة الوصية في الجمعيات العمومية الاتحاديات الرياضية، حتى يسهل الرقابة على أعمالها.

“ليكنس“ خطأ “كاستينغ“ جديد

عندما يشاء القدر أن يحبط مخطط أيا كان، تتوالى أخطاؤه الواحدة تلوى الأخرى، فبعد جلب المدرب الفرنسي المغمور غوركيف، الذي لم يسبق له تدريب أي منتخب وطني، خلفا للبوسني وحيد حليلوزيتش في صيف 2014، رحل هذا الأخير في سنة 2016 المنقضية بسبب ضغوطات مورست عليه من قبل وسائل الإعلام، التي أجمعت بأنه غير مؤهلا لتدريب

„الخضر“، جلب رئيس „الفاف“ مدربا لا يتكلم الفرنسية وليس له سمعة طيبة، ما عدا تجربة قصيرة مع منتخب غانا.

وفي سابقة تاريخية بالنسبة للكرة الجزائرية لم يدم تواجد الصربي „ميلوفان راييفاتش“ إلا ثلاثة أشهر، ليرحل مجبرا بعد تمرد اللاعبين عليه، على رأسهم متوسط ميدان نادي واست هام الإنجليزي سفيان فيغولي، الذي قال بأن انتدابه قد يكون خطأ „كاستينغ“ وقع فيه روراوة، وربما هذا الأخير لم يتجرع تصريح فيغولي فأبعده رفقة القائد كارل مجاني الذي شاركه في عملية التمرد.

وقبل التنقل إلى الغابون، كان الجميع يتوقع فشل المدرب „جورج ليكنس“، الذي اتضح أخيرا أنه ليس أهلا لتدريب منتخب بحجم الجزائر، فكيف لمدرب يشكو من نقص الدفاع، أن يبعد قائده مجاني، الذي كان سيقدم الإضافة المرجوة، خاصة وأنه قائدا للفريق، وكيف لمدرب أن يحدث تغييرات كثيرة على التشكيلة عشية التنقل للمشاركة في مسابقة عالية المستوى.

التقني البلجيكي نفى أن يكون قرار إبعاد مجاني وفيغولي أملي عليه، لكن كل الدلائل والمعطيات تشير إلى ذلك، وقد يكون انتدابه لهذا السبـــــب أي ينصــــاع لأوامر تملى عليه، فحدث لم يكن في الحســــــبان، واتضح أن التغييرات التي قام بهــــــا أثرت على استقرار المجموعة وروحها، كما أن لاعبيه الجدد على شاكلة مختار بلخيثر لم يحصلا على الوقت الكافي للاندماج ومن المجحف، أن نلوم هذا الأخير على أدائه المخيب أمام زيمبابوي.

أحمد.ح