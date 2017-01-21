“هـــزيمــــة لايسكا مؤلمة وعلينا تحسين أدائنا“

آخر تحديث : يناير 21st, 2017 8:14 مساءً
يناير 21, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
جمعية وهران تقترب من جحيم السقوط، بن شادلي:
لم يعرف لاعبو جمعية وهران، أول أمس، كيف يحافظون على التفوق في الخروب، بعدما فتحوا بابا التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الوافد الجديد زياية، رغم سيطرتهم على اللقاء وأداء كرة جميلة، حيث تلقوا هدفين قاتلين في الدقيقتين 30و82، مما جعل الفريق يقترب من جحيم السقوط، حيث لم يعد بعيدا عن ثلاثي المؤخرة، وهو ما جعل المدرب بن شاذلي يصرح بمايلي:“هزيمة اليوم مؤلمة لأننا سيطرنا على أطوار المباراة وكنا السباقين للتسجيل، لكن لم نعرف كيف نحافظ على النتيجة، وكان بإمكاننا على الأقل العودة بالتعادل لولا طرد الحارس دحمان في الدقيقة 82، ولهذا أفضل في المقابلات القادمة ألا يقدم عناصري كرة جميلة ويفوزون، لأننا لم نستفد من العرض الذي قدمناه ضد الخروب“.
مع العلم، أن المدرب بن شاذلي أشرك زياية الذي سجل أول هدف له مع الجمعية في أول لقاء.
“لازمو“ ستفسخ العقد مع براجة
قررت إدارة جمعية وهران، فسخ عقد لاعبها براجة في الساعات القادمة، بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد الخروب، بعدما ضبط يسوق وهو في حالة متواجد في سكر، مع العلم أنها الحادثة الثانية، وقد تم إخلاء سبيل اللاعب بعدما امتثل أمام محكمة جمال الدين بوهران، صباح الخميس الماضي في انتظار المحاكمة يوم 6 فيفري القادم، مع العلم أن رخصة سياقة اللاعب كانت محجوزة منذ حادثة رطمه لطفلة صغيرة، وترفض الإدارة الاحتفاظ بلاعب قد يسيء للفريق والمجموعة.
أكرم.ح
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