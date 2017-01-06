هذا هو الحل

ما أحوجنا إلى المثل الصيني المليء بالعلم والعمل “لا تمنحني سمكة وإنما علمني كيف أصطادها”، والذي من المفروض أن نطلبه لو في الصين، طالما أننا لا نعلم الناس كيف يصطادون ولا نمنحهم السمك، وإنما نلقي بهم في مستنقع الفـــــوضـــــى مثلما فعلنا بهم في المياه لأجل أن تبتلعهم الأسماك، كما ابتلع العمال الصينيون بأدائهم العمال الجزائريين.

لو تصفحنا بدقة أحداث الشغب التي عرفتها بعض الولايات، مؤخرا، لتأكدنا أن الشباب هم صناع الحدث لوحدهم، بعدما تحولوا إلى لعبة في يد كل من هب ودب، حتى وإن كان الحدث مأساويا، فهم الذين يثورون ويقطعون الطرقات، وهم الذين ينتحرون ويرمون بأجسامهم في البحار ورؤوسهم للمشانق، ويروّجون ويتعاطون المخدرات، وهم الذين يزيّنون الشوارع ويؤنِسون حيطانهم، وهم الذين يملأون السجون وملاعب الكرة ويصنعون أفراحها وأقراحها، أما العقلاء من معلمين وأساتذة ورؤساء أحزاب وجمعيات ومختلف الهيئات.. الذين من المفروض أن يمدوا أيديهم لهؤلاء الشباب ويحررونهم من مخالب الانتهازيين و”دعاة” الفوضى، فهم منشغلــــــون بمرتباتهم، ولم يحدث وأن صنعوا حدثا بطــــوليــــــا في يوميات الجزائريين، فعمال التربية والتعليم يعجــــــزون عـــــن صنع عبقري واحد تفتخر به الجزائر وتنافس به على جوائز نوبل في مختلف العلوم، وعمال المصـــــانــــــع يعجزون عن صنع عجلة واحدة في محركات اقتصادنا، وعمال الفـــلاحة يعجزون عن فك عقدتنا مع البطاطا والثوم والبصل، وعمال الصحة يعجزون عن إقامة حاجز في وجه زحف مختلف الأمراض العصرية والمنقرضة، ورجال الأعمال يعجزون عن دخول عالم التصدير ويكتفــــــون باستيراد الشيفون والخردة.

لا يوجد أحلى من النجاح.. ونكاد نجزم الآن أن الجزائر غرقت في العنف والأزمات والفتن منذ أن افتقدنا النجاح في كل المجالات، لأن النجاح هو الذي يصنع الأمم، ويرفع من معنويات شعوبها التي تحوّل النجاح إلى “ديكليك” تنطلق به نحو نجاحات أخرى.

سليم خ