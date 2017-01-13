“هدنــة سوريــــا صــــامدة إلى حــــد بعيــــد لكن المســــاعدات لا تصـــل”

دي ميستورا:

قال ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا أول أمس، إن وقف إطلاق النار في سوريا متماسك إلى حد بعيد، لكن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.وقال للصحفيين، إن جماعات مسلحة تمنع 23 حافلة وسائقا سوريا شاركوا في عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب. ودعا إلى السماح لهم بالمغادرة.وأضاف في جنيف، عقب اجتماع أسبوعي لقوة المهام الإنسانية المعنية بسوريا “هؤلاء ليسوا مسؤولين بالأمم المتحدة… أنها حافلات سورية وسائقون سوريون. وينبغي ألا يحدث هذا لأنه يفاقم التوجهات الثأرية.”وقال دي ميستورا، إن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا صامد إلى حد بعيد، لكن القتال لا يزال مستمرا في قريتين في وادي بردى الذي يضم محطات ضخ مياه توفر إمدادات لأكثر من خمسة ملايين شخص في دمشق. وأضاف أن خمس قرى أخرى توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.وذكر أن المهندسين مستعدين لإصلاح المنشآت المتضررة وينتظرون تصريح الأمن. لكن جماعات مسلحة عرقلت محاولتين لفعل ذلك في السابق.وتابع يقول “الأنشطة العسكرية في تلك المنطقة تعني احتمال وقوع مزيد من الأضرار بمضخات وإمدادات المياه.”وقال دي ميستورا، إنه فهم أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانة يوم 23 جانفي التي تنظمها روسيا وتركيا. وكالات