هامـــل يكــرم عائلــة نــدى الريحـــان

على هامش الدورة (30) للمجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية المنعقد مؤخرا بسيدي فرج الجزائر، وفي التفاتة تضامنية، أقدم اللواء عبد الغني هامل بتقديم تكريم رمزي لعائلة المرحومة القائدة الكشفية ندى الريحان لياني من ولاية باتنة، والتي توفيت مؤخرا إثر مرض عضال في الربيع العاشر من عمرها، والتي تشبعت من نهج العمل الكشفي منذ نعومة أظافرها واستطاعت بإرادتها الحرة وعزيمتها البريئة أن ترسم لنفسها مكانا بين الكبار، فصدقت النية وصدق العمل.