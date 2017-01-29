نوم الرضيع بنفس غرفة أهله يقلل من حالات الوفاة

دراسة جديدة توصي:

تقول توصيات جديدة من أطباء الأطفال في الولايات المتحدة إنه يجب أن ينام الأطفال الرضّع في نفس غرفة نوم آبائهم أول ستة شهور من حياتهم على الأقل لتقليل خطر حالات الوفاة المرتبطة بالنوم.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال -في توصيات نشرتها بدورية طب الأطفال- إن الخيار الأمثل هو أن يبقى الرضع في غرفة آبائهم خلال الليل لمدة سنة كاملة.

ولكنها تشدد على ضرورة ألا ينام الرضيع على نفس السرير مع الآباء لأن هذا يزيد من خطر متلازمة الموت المفاجئ (وهي موت من عمره أقل من سنة فجأة من دون وجود سبب طبي واضح). وأكثر مكان آمن ينام فيه الرضيع هو على سطح ثابت مثل سرير الأطفال دون أي حشايا لينة أو مصدات أو وسائد.

وقالت الطبيبة لوري فيلدمان-ونتر -التي شاركت في وضع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال- إن النوم في نفس الغرفة وليس في نفس السرير ربما يحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع بنسبة 50%.

وقالت عبر البريد الإلكتروني „النوم في نفس السرير ينطوي على خطر التعرض لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع، وهذا أهم بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن أربعة أشهر والأطفال المبتسرين أو الذين ولدوا بأقل من الوزن الطبيعي“.

وتشجع التوصيات الجديدة أيضا على التلامس المباشر بأسرع ما يمكن بعد الولادة بين الأم ووليدها للمساعدة في منع حدوث متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

ويمكن للرضاعة الطبيعية أيضا أن تمنع متلازمة الموت المفاجئ للرضع، ومع ذلك (تقول التوصيات) يجب ألا تنام الأم مع رضيعها في نفس السرير، وهو ما كانت الأمهات يقبلن عليه لتسهيل إرضاع أطفالهن أثناء الليل.

وقلّ انتشار متلازمة الموت المفاجئ للرضع في العقود الأخيرة مع حث الأطباء الآباء على جعل الرضّع ينامون على ظهورهم بلا وسائد أو حشايا لينة أو وضع لعب بجوارهم مما يؤدي إلى تعرضهم لخطر الاختناق.

ولكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قالت إن متلازمة الموت المفاجئ للرضّع ما زالت أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال، حيث تؤدي إلى وفاة نحو 3500 رضيع سنويا بالولايات المتحدة وحدها.

ويمكن أن تنجم حالات الوفاة تلك عن مجموعة مختلفة من العوامل، من بينها تشوهات المخ أو مشكلات الجهاز التنفسي في الرضع، بالإضافة إلى نوم الطفل ووجهه إلى الأسفل على سطح لين مما يشكل خطرا لحدوث الاختناق.

.. وخلايا مناعية معدلة جينيا تنقذ طفلين من سرطان الدم

قال علماء إن طفلتين أُنقدتا من سرطان الدم بعد حقنهما بجرعات من خلايا مناعية معدلة جينيا، وتعيشان حالة مستقرة في المنزل بعد أكثر من عام على بدء العلاج.

وأصبحت ليلى ريتشاردز أول شخص في العالم يحصل على علاج بالخلايا الذي طورته شركة سيليكتس الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية في مستشفى غريت أورموند ستريت ببريطانيا عام 2015، وعولجت طفلة ثانية بعد ذلك بفترة قصيرة.

ونشر الفريق المشارك في علاج الحالتين تفاصيل عملهما وقالا إن الطفلتين لا تزالان خاليتين من المرض بعد 18 شهرا و12 شهرا على الترتيب من بدء العلاج.

وقال وسيم قاسم استشاري المناعة بالمستشفى الكائن في لندن، إن الحالتين أظهرتا أن الخلايا المعدلة جينيا تحقق المرجو منها رغم أنه لا تزال هناك حاجة إلى المتابعة على المدى الطويل.

وأضاف قائلا „في حين أن المريضتين موجودتان الآن في المنزل وحالتهما مستقرة إلا أنه يتعين علينا أن نتعامل مع هذه النتائج ببعض الحذر، إذ أننا لم نعرف بعد ما إذا كانت هذه التقنية ستكون ناجحة في علاج عدد أكبر من المرضى“.

والمرحلة الأولية من التجارب السريرية للعلاج بالخلايا جارية حاليا في كل من الأطفال والراشدين.

وكالات