نوبة يشدد على أهمية العمل الجواري لحماية الحدود

أعطى تعليمات صارمة لضمان الجاهزية واليقظة

أعطى، أمس، اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني، تعليمات صارمة فيما يخص المحافظة على الأمن عبر الحدود، بالنظر لخصوصية هذه المنطقة، وتعزيز النشاطات في ميدان الشرطة القضائية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق التام مع وحدات الجيش الوطنــــي الشعبــــي والمؤسسات الأخرى

المعنية.

أكد اللواء مناد نوبة، في إطار زيارة العمل الميدانية، التي قادته إلى غرب البلاد وهران والبيض، على “ضرورة وضع وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية لتأمين الحدود، مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات”، مصرا على “توفير جو آمن للمواطنين والحفاظ على النظام العام بضمان الجاهزية التامة ليلا ونهارا لكل الوحدات”.

كما شدد اللواء مناد بمقر القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني مع الإطارات العاملة على مستوى ولايات الجنوب الغربي، بتفعيل النشاط الجواري “بتقديم يد المساعدة للسكان المنعزلين خاصة منهم البدو الرحل وكذا تأمين العمال الأجانب العاملين بمختلف المؤسسات لولايات الجنوب الغربي، كل المناطق الأثرية والسياحية، التي يتوافد عليها السياح الأجانب والجزائريين، من أجل المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، كما أمر قائد الدرك الوطني الإطارات بضرورة إعطاء العناية لانتهاج العمل الجواري وضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المواطنين، بهدف تحقيق أمن الأشخاص والمحافظة على ممتلكاتهم”.

وفي نفس السياق “قام اللواء مناد نوبة ومن أجل تعزيز التشكيل الأمني بالمنطقة توجه قائد الدرك الوطني إلى البيض، حيث أشرف على مراسم تدشين مجموعة التدخل ببوقطب ثم انتقل إلى النعامة من أجل تدشين كل من المقر الجديد لمجموعة حراس الحدود بمكمن بن عمار، ملحق الإسناد المتعدد الأشكال بالنعامة والمقر الجديد للسرب الجوي بالمشرية، كما عقد اللواء قائد الدرك الوطني اجتماع عمل مع جميع إطارات الدرك الوطني العاملين بوحدات إقليم القيادة الجهوية الثانية، حيث قدمت له عروض وشروحا وافية حول الحوصلة السنوية لنشاطات الوحدات في مجال الأمن العمومي، أمن الطرقات وأمن الحدود.



لخضر داسة