نوايا الغازي وجشع سيدي السعيد

أن تفتح وزارة العمل باب الحوار مع النقابات المستقلة مناصفة مع المركزية النقابية، التي كانت تحتكر لوحدها الحديث باسم الطبقة الشغيلة، وإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد، فذلك مؤشر إيجابي على تفتح الجهاز التنفيذي ومراجعته لحساباته مع الشركاء الاجتماعيين.

لكن المثير للغرابة أن هذه الخطوة أغضبت عبد المجيد سيدي السعيد الذي سارع للانسحاب من اللقاء الذي أشرك فيه الوزير محمد الغازي النقابات المناوئة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا التنظيم الذي تخندق في فلك السياسة، وبقيت مصالح العمال من آخر اهتماماته، رغم أنه بالمقابل يحتكر كل اللقاءات الرفيعة المستوى للحديث باسمهم منذ عقود، في صورة تحولت فيها المركزية النقابية إلى جهاز في يد السلطة لا يختلف عن “الأفلان” و«الأرندي”..، وهو ما يترجمه الصراع الدائر بين الحزبين للسيطرة على دواليب صناعة القرار داخل هيئاته واستغلاله في المواعيد الانتخابية لحصد أصوات العمال أو تزكية سياسات معينة.

بالرغم من أن محاورة السلطة للنقابات المستقلة يدخل في إطار مسعى التهدئة والسلم الاجتماعي عشية احتجاج التكتل النقابي وبمقربة من التشريعيات، وسيدي السعيد يدرك جيدا أن هذه التنظيمات التي كثيرا ما طعن في شرعيتها معتمدة والحكومة مجبرة بالأخذ والرد معها، بل أن اللقاءات جاءت بدافع الحفاظ على الأمن والاستقرار الذين لا يقدران بثمن، وكنتيجة لنضالات عسيرة خاضتها هذه التنظيمات في وقت كان يحتكر فيه رجل المطافئ الجلوس في الصفوف الأمامية لمحاورة الحكومة والأجانب في كل القضايا، التي تهم العمال.

قد يشكك بعضهم في نوايا الحكومة من أن يدها الممدودة مجرد ذر للرماد في عيون قادة هذه التنظيمات، التي خرجت عن طاعتها، لكن كل الأمل في أن تخرج هذه اللقاءات بنتائج مرضية للجميع، ولا أن تكون مجرد حوار طرشان، لاسيما أمام إصرار سيدي السعيد على إفساد العرس وتهديم كل محاولة للخروج من حالة الانسداد بأخف الأضرار، خصوصا وأن جنوح هذه التنظيمات إلى الاحتجاجات والإضرابات لا يخدم أحدا، وكثيرا ما دفعت الجبهة الاجتماعية الفاتورة لوحدها، فهل أدرك نزيل دار الشعب حجم المأساة، التي يريد أن يتسبب فيها بجشعه؟



فاتح إسعادي