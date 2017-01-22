نوال الزغبـــي مـن الجزائـــر إلى باريــس في عيــد الحـب

تستعد المغنية نوال الزغبي لإحياء حفلين بمناسبة عيد الحب، وسيكون الحفل الأول في الجزائر بقصر المؤتمرات، يوم الثلاثاء 17 فيفري، أما الحفل الثاني فسيكون في “باليه دي كونغري” في باريس 18 من نفس الشهر.جدير بالذكر أن المغنية نوال الزغبي تقوم بتصوير أغنية باللهجة الخليجية الآن من كلمات الشاعر عدنان الداوود وألحان بسام المهدي.