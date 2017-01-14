نواب نيام، “أميار” وراء القضبان ..و”سبيسيفيك” يغرد خارج السرب

ما ميز العهدة الانتخابية “العار” بولاية المدية

شهدت العهدة الانتخابية لتشريعيات 2012 أحداثا كثيرة على مر الأربع سنوات ونصف التي انقضت، تخللتها خيبات أمل أبناء المدية الذين وضعوا كل ثقتهم فيمن انتخبوهم ليمثلوهم بالبرلمان ويعملوا على تغيير واقعهم المعاش إلى الأحسن، إلا أنهم بمجرد توليهم المهام تواروا عن الأنظار وغيروا أرقام هواتفهم لينصبوا خدمة لمصالحهم الشخصية ما عدا القلة التي تعد على الأصابع، إلا أنه من جهة أخرى لم تسلم جرة العشرات من الأميار الذين وجدوا أنفسهم وراء القضبان ومنهم من اكتفوا برمي المنشفة تخوفا من ذات المصير والذين خرجوا فارغي الأيدي بعد حملة انتخابية عسيرة.

ولاية المدية المترامية الأطراف مساحة والتي يعتبرها أبناؤها أنها لم تكن يوما محظوظة كباقي الولايات، ولم تنل حقها المستحق من المشاريع التنموية، وضعوا جل آمالهم على ممثلين عنهم تحت قبة مبنى زيغود يوسف في خمسين (50) قائمة انتخابية عرفتها الولاية صاحبتها شعارات التغيير والقطيعة مع الرداءة ولم تخلو من تبذير ثروات من المال من طرف رجال مال وأعمال بالولاية ولجوا المعترك الانتخابي لإضافة الألقاب على يمين أسمائهم، واكتسح الأفلان الساحة يومها بأغلبية ساحقة كان نصيب المدية منها خمس مقاعد من أصل 11 مُتاحة، بينما اقتسم المقاعد الست الباقية على تكتل الجزائر الخضراء، وحزب التجمع الجزائري، وحزب الشباب بمقعدين لكل قائمة، دون إهمال عنصر المفاجأة الذي حققته القائمتان الأخيرتان على اعتبار أن لا أحد كان يتوقع فوزهما، نواب نيام يتوارون عن انشغالات مواطني المدية لم يظهر أي اثر لنشاط أولئك النواب في الميدان بعد أن ظفروا بمقعد يخول لهم 30 مليون سنتيم شهريا ومآرب أخرى، فبات 80 بالمئة من سكان البلديات يجهلون من يمثلهم برلمانيا وذلك بسبب غيابهم منذ 12ماي 2012 تاريخ انتخابهم واقتصر ظهورهم سوى في الحضور المحتشم في التظاهرات الرسمية التي تنظمها الدولة في صورة المهرجانات الثقافية، والتظاهرات الرياضية وبعض النشاطات المحلية، والأعياد الوطنية، إلا أن الغائبين طوال هذه العهدة قد يظهرون قريبا من أجل الحصول على عهدة جديدة.



ميسوم نائب استثنائي غائب عن الولاية أثار الجدل بخرجاته

بتصريحاته وانتقاداته اللاذعة لوزير التجارة آنذاك عمارة بن يونس والتي جعلته في نظر البعض مهرجا تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهاته بالبرلمان، حيث أطلق عليه اسم “سبيسيفيك” فيما اعتبر الكثير من المتتبعين أن تدخلاته مجرد خزعبلات لذر الرماد في العيون ومحاولة استمالة الراي العام معه لقضاء بعض مصالحه، على غرار اعتماد محطة التزود بالوقود التي يمتلكها والتي حسب مصادر من مبنى ولاية المدية استغل فيها مساحة الدولة وتعدى عليها عند مدخل بلدية قصر البخاري، وقضية تزويد ملبنته بطريقة غير شرعية بالماء حارما بها سكان قصر البخاري من ماء الشروب، والذي استخدم حصانته من أجل إهانة عضو مهندسة الجزائرية للمياه، وهو ما نفاه ميسوم في تصريحاته بأن انتقاداته لسياسة بعض الوزارات وتصريحاته النارية كانت وراء سياسة التضييق التي تعرض لها لكنه حظي بمحبة واحترام المواطنين لوقوفه على انشغالات المواطن وطرحها في قبة البرلمان.



السجن مصير عدة “أميار”

لم تصمد المجالس الشعبية البلدية بالمدية سوى عام واحد وكانت مسرحا لفضائح أبطالها أميار ونوابهم، حيث عرفت معظم بلديات المدية انسدادا جراء المتابعات القضائية والتزوير في محررات رسمية، كما تعرضت بعض المجالس البلدية إلى انشقاقات بفعل الكواليس والتحالفات مما عجل بتفكيكها وحلها، في حين فضل أميار آخرون رمي المنشفة في منتصف الطريق ويبقى الضحية هو المواطن بفعل تعطل دواليب التنمية هذا إن وجدت.

“مير” المدية يستقيل في منتصف الطريق

كان عبد الحفيظ بن شرقية يلوح باستقالته كلما صادفته المشاكل إلا أنه قدمها فعليا في منتصف عهدته الانتخابية، والغريب في الأمر أن والي الولاية الأسبق ابراهيم مراد وافق عليها فورا وعجل برحيل مير أكبر بلدية بالمدية، كما لم يعمر رئيس بلدية السدراية في كرسيه إلا لعام واحد فقط بعدما أمر والي الولاية الأسبق بمتابعته قضائيا بتهمة التزوير، صدر بحقه حكما بسجنه لعامين نافذة، ويعود سبب إيقافه من مهامه لتعطل سير المشاريع بالبلدية المعنية وتأجيج غضب المواطنين.

رئيس بلدية بئر بن عابد لم تنفعه خبرته وحنكته التي اكتسبها جراء انتخابه لثلاث عهدات متتالية، حيث تفاجأ بتمرد نوابه عليه مطالبين باستقالته نتيجة أخطائه الكبيرة والمتكررة معلنين بذلك الانسداد، ليقدم المير المعمر في كرسيه لمدة 12 سنة استقالته فورا ليتفاجأ بقبولها بالسرعة التي قدمها من طرف المصالح المعنية، وقاموا بتعيين أحد النواب لرئاسة البلدية.

لم يكن يتوقع مير بلدية العزيزية أن يجد نفسه خلف القضبان في ظرف قصير جدا بفعل قضية سابقة وقبل توليه منصب رئيس البلدية، حيث قام في وقت سابق وخارج إقليم الولاية بتزوير شهادة الإقامة، وتم إيقافه من قبل رجال الأمن وتعيين مير آخر للبلدية المذكورة.

مير حناشة وبتهمة استغلال السلطة لمصالح خاصة تم إنهاء مهامه وإزاحته من منصبه بعد تأييد مجلس قضاء المدية للحكم الصادر في حقه بالسجن سنة غير نافذة وغرامة مالية، وتم استخلافه بنائب انتخب مكانه الذي قد يفوز بعهدة أخرى بعد أن استطاع أن يكسب قلوب سكان بلدية حناشة في ظرف وجيز.

أراد مير بوغزول أن يخرج من الباب الواسع في خطوة وصفت بالمفاجأة، حيث وبعد تعميره لثلاث عهدات متتالية، أبدى رئيس البلدية المعنية رغبته في الاستقالة من منصبه تاركا مكانه –حسبه- نظيفا رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في بوغزول،غير أنه قدم استقالته بعد أن قضي ثلاث عهدات في أكبر مفاجأة شهدتها الولاية والذي يعتبر من الأميار الذين صمدوا كثيرا في ظل الظروف الاجتماعية والإقليمية التي تعاني منها البلدية

رئيس بلدية سانق تم إنهاء مهامه من طرف الوالي السابق لولاية المدية ابراهيم مراد بتهمة تمويل ملبنة نائب برلماني “السبيسيفيك” بالمياه الصالحة للشرب دون سند قانوني، الأمر الذي كفل للمصالح المعنية بمتابعته قضائيا وتم إزاحته من منصبه.

المصالح الشخصية تعجّل بحل مجلس بلدية بن شكاو

لم تسلم بلدية بن شكاو هي الأخرى والتي تبعد عن مقر الولاية إلا ب15 كلم من تغلب المصالح الشخصية لرئيس البلدية ونوابه على المصالح العامة، حيث عرفت انسدادا لا مثيل له وادخل البلدية في ركود ونفق مظلم، رغم تدخل السلطات الولائية لإصلاح ما أفسده المجلس البلدي لبن شكاو، إلا أن جل محاولاتها باءت بالفشل في ظل تعنت جميع الأطراف، الأمر الذي عجل بتدخل الوالي شخصيا بحل المجلس معينا بنفسه رئيسا للبلدية كان موظفا بدائرة بني سليمان، إضافة إلى خروج كل الأعضاء من الباب الضيق بتهم التخلاط.

المجلس الشعبي الولائي.. هيكل بدون روح

يبقى المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية الأسوأ حسب أهل الاختصاص والسياسيين في ولاية المدية، حيث لم تكن له لمسة كباقي المجالس الشعبية الولائية ولم يتطلع إلى ثقة السكان، حيث أصبحت دورات المجلس كلها في الانتخاب لصالح المديرين التنفيذيين ولا أحد عوقب أو رفض مشروعه أو انتقد بشدة، رغم حالة الركود التي تعرفها الولاية في لمشاريع التنموية وحاجيات المواطن.



إعداد/بلال. موزاوي