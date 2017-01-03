نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على قانون الجمارك

وسط انتقادات نواب المعارضة على المشروع

صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك، بينما رفض المجلس التصويت على بعض التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة.

أكد وزير المالية، بابا عمي، أن “المتطلبات الاقتصادية الجديدة، تفرض على الجزائر مواكبة العصرنة والتطور الحاصل لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الراهنة في الساحة العالمية، مضيفا أن “تعديل قانون الجمارك، جاء لتحيين القوانين المحلية وتكييفها مع المعايير الدولية الجديدة، التي تتطلب مواكـــبة لها، وهو ما نص عليه المشروع الهام، الذي يعتبر من النصوص الأكثر أهمية في نصوص الجمهورية”، مؤكدا أن “الباب سيبقى مفتوحا لمناقشة كل جديد، وفقا للمصلحة العليا للبلاد” .

واقترح نواب المجلس الشعبي الوطني “عدة اقتراحات حول مواد القانون، على غرار المادة 02 التي طرحها رئيس كتلة حزب العمال رمضان تعزيبت، تقضي بإلغاء البند المتعلق بالمساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة وإدراج بند جديد ينص على الحفاظ وحماية الإنتاج الوطني، والذي ردت من خلاله لجنة المالية عن “المساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة، فإن الجمارك لها دور أساسي في المساهمة في ضمان مناخ سلــــيم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية، بمعنى أنها تتعامل مع المتعاملين والأفراد على قدم المساواة، في حـــــــين قامت بإدراج عبـــــــارة “حماية الاقتصاد الوطني” لتأكيد ذلك في نص القانون.

كما اقترحت النائب نادية شويتم، عن حزب العمال “مراجعة المادة 2 مكرر حول تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية، تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي، وهو ما رفض النواب التصويت عليه، انطلاقا من أن القانون الساري المفعول، وغير مقترح للتعديل لا تمثل إطارا قــــــــانونيا لإنشاء المناطق الحرة، كما أن إنشاء وإلغاء هذه الأخيرة من اختصاص القانون، إضافة إلى أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، تتضمن تأطيرا لهذه المناطق”.

وفي نفس السياق، تطرق النائب، نعمان لعور، عن تكتل الجزائر الخضراء إلى “مسألة تمديد مسافة النطاق الجمركي إلى 100 كلم في ولاية تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي”، داعيــــــــا إلى “رفعها إلى 400 كلم، وهو المقترح الذي قوبل بالرفــــــض من طرف لجنة الــــمالية، بمبرر أن “تمديد المسافة يكون من طرف صلاحيات الجمارك المحلية ووفقا لكل منطقة والإجراءات التي تراها مناسبة”.



لخضر داسة

