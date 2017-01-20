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نهايــــة مشوار ليمـــينا وأوبيـــــانغ فــــي أمــــم أفريقيا

يناير 20, 2017 رياضة 0

نهايــــة مشوار ليمـــينا وأوبيـــــانغ فــــي أمــــم أفريقيا

تأكد خروج اللاعبين ماريو ليمينا ويوهان أوبيانغ من حسابات المنتخب الغابوني لكرة القدم، فيما تبقى من مشوار الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين التي تستضيفها بلاده حالياً. وغاب ليمينا نجم يوفنتوس الإيطالي عن مباراة المنتخب الغابوني التي تعادل فيها 1-1 الأربعاء الفارط مع منتخب بوركينا فاسو، حيث جلس اللاعب على مقاعد البدلاء.
وأكد الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو المدير الفني للمنتخب الغابوني أن ليمينا سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية البطولة بسبب الإصابة. ولم يعلن المنتخب الغابوني عن فترة العلاج التي يحتاجها اللاعب الذي يعاني من شرخ إجهادي في الظهر.
 وينتظر أن يسافـــــر اللاعـــب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إيطاليا للعلاج تحت إشراف أطباء نادي يوفنتوس.
كما أكد كاماتشو أن أوبيانغ لن يستطيع المشاركة مع الفريق فيما تبقى للمنتخب الغابوني بالبطولة الحالية بسبب الإصابة أيضاً. وخرج أوبيانغ مدافع تروا الفرنـــــسي مصاباً بعد 35 دقيقة فقط من مباراة الفريق.
ق.ر

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