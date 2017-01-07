نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يضع السلام العالمي في مأزق

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.وقال عباس “سمعنا الكثير من التصريحات المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية، التي نأمل أن لا تكون صحيحة وأن لا تطبق وإذا طبقت فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن يخرج منه”.

وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقي “نقول لمن صرح وهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ندعوك لزيارة فلسطين وخاصة بيت لحم العام القادم وأن لا يكون هذا التصريح موجودا في أجنداتكم.”

وتابع قائلا: “لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس هو خط أحمر لن نقبل به.”وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.وقال عباس “البعض في السابق صرح بهذا الموضوع، ولم يفعل لذلك نأمل من الإدارة الأميركية أن لا تقوم بنقل السفارة.”وجدد عباس موقفه الرافض للعنف والإرهاب.وقال “نحن نرفض العنف وننبذ الإرهاب أيا كان مصدره ولن نقبل بأن نسير على خطاه.”



وكالات