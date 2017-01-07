آخر تحديث : يناير 7th, 2017 9:55 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يضع السلام العالمي في مأزق

يناير 07, 2017 دولي 0

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يضع السلام العالمي في مأزق

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.وقال عباس “سمعنا الكثير من التصريحات المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية، التي نأمل أن لا تكون صحيحة وأن لا تطبق وإذا طبقت فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن يخرج منه”.
وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقي “نقول لمن صرح وهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ندعوك لزيارة فلسطين وخاصة بيت لحم العام القادم وأن لا يكون هذا التصريح موجودا في أجنداتكم.”
وتابع قائلا: “لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس هو خط أحمر لن نقبل به.”وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.وقال عباس “البعض في السابق صرح بهذا الموضوع، ولم يفعل لذلك نأمل من الإدارة الأميركية أن لا تقوم بنقل السفارة.”وجدد عباس موقفه الرافض للعنف والإرهاب.وقال “نحن نرفض العنف وننبذ الإرهاب أيا كان مصدره ولن نقبل بأن نسير على خطاه.”


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 02, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017

همسات

حنـون والأمير عبـد القـادر

حنـون والأمير عبـد القـادر

يناير 07, 2017 0

أشارت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تنشيطها لأول نشاط سياسي شعبي لحزبها في سنة 2017 بولاية معسكر...
اقرأ المزيد
أبو جــرة و”دي دي”

أبو جــرة و”دي دي”

يناير 07, 2017 0

الإضاءة غائبة في الأحياء الجديدة!

الإضاءة غائبة في الأحياء...

يناير 07, 2017 0

العلم الجزائري على الشرفات

العلم الجزائري على الشرفات

يناير 06, 2017 0

نصائح سعـدان لليكانـس !

نصائح سعـدان لليكانـس !

يناير 06, 2017 0

شمعــــة سبيسيفيــــك

شمعــــة سبيسيفيــــك

يناير 06, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  