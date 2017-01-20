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نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيقضي على حل الدولتين

يناير 20, 2017 الحدث 0

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيقضي على حل الدولتين

سفير فلسطين بالجزائر :

أكد سفير دولة فلسطين في الجزائر، لؤي عيسى ، أن نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس الشريف، سيفتح صفحة جديدة في النضال الفلسطيني ويقضي على حل الدولتين.
وصرح السيد عيسى للصحافة، على هامش الاحتفال بالذكرى ال 52 لاندلاع الثورة الفلسطينية الذي نظمته حركة التحرير الفلسطينية (فتح) بقصر الثقـــــــــــافة (مفدي زكريا)، أن التصريـــحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي المنتخب دونـــــــالد ترامب مؤخرا لا زالت لم ترق بعد إلى الخطـــــاب الرسمي غير أنها في حال ما أصرت القيــــادة الأمريكية عليها، فستفتح صفحة جديدة في النضال السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية.
وأكد السيد لؤي عيسى أن هذه التصريحات الخطيرة تهدد “حل الدولتين وتقضي عليه” مضيفا أن القيادة الفلسطينية “ستكون أمام حالة جديدة بالنسبة لمفهومنا لآلية الصراع… فلا يوجد سلام إذا نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس”.
وأضاف السفير الفلسطيني إنه سيكون لدينا مواقف أساسية أخرى منها “سحب اعترافنا بالكيان الإسرائيلي، وإعتبار ان المفاوضات قد انتهت بكل أشكالها المختلفة مع إعتبار الولايات المتحدة طرفا بشكل مباشر في الصراع”.

وكالات

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