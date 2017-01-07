نقـص المياه في دمشق يهدد الأطفال

الأمـــــم المتـحــــــدة:

قالت الأمم المتحدة أول أمس، إن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق المياه في العاصمة السورية دمشق حيث يعاني 5.5 ملايين شخص نقصا شديدا في المياه الجارية منذ أسبوعين.

وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) “يوجد قلق كبير بشأن خطر الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه بين الأطفال.”

وقـــــــالت الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من ديسمبر، إن المصدرين الرئيسيين للمياه للعاصمة السورية -وادي بردى ونبع الفيجة- خارج الخدمة بسبب “استهداف متعمد”، رغم أنها امتنــــــــعت عن الكشـــف عن الأطراف المتحـــــــاربة المسؤولة عن ذلك.

ويقصف الجيش السوري ومقاتلو جماعة حزب الله المدعومة من إيران، قرى يسيطر عليها مسلحو المعارضة في وادي بردى، على الرغم من وقف لإطلاق النار يشمل أرجاء البلاد تم التوصل إليه بوساطة روسيا وتركيا.

ورغم أن بعض الأحياء يمكنها الحصول على الماء لساعتين كل ثلاثة أو أربعة أيام، إلا أن أناسا كثيرين لجأوا إلى شراء الماء من بائعين غير مرخصين دون أي ضمان للجودة وبسعر يبلغ أكثر من ضعفي السعر العادي.

وقال يان ايجلاند، مستشار الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يوم الخميس، إن حرمان الناس من الماء أو التخريب المتعمد لإمدادات المياه يمثل جريمة حرب.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بمنشآت المياه شديدة جدا وستحتاج إلى إصلاحات كبيرة. لكن ايجلاند قال إن طلبا للأمم المتحدة لإرسال فرق للصيانة يواجه “عقبات شتى”، من بينها الحصول على موافقات من وزارة الخارجية ومكتب المحافظ ولجنة الأمن والطرفين المتحاربين.

ولم يذكر من الذي يعرقل الوصول إلى منشآت المياه.



وكالات