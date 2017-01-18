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نقص نوع من البكتيريا يزيد فرص الإصابة بالإيدز عند السيدات

يناير 18, 2017 مجتمع 0

نقص نوع من البكتيريا يزيد فرص الإصابة بالإيدز عند السيدات

دراسة حديثة تكشف:

كشفت دراسة علمية حديثة أن البكتيريا المهبلية قد تلعب دورا في اكتساب فيروس نقص المناعة البشرية، وتزيد من خطر إصابة المرأة بالأمراض المنقولة جنسيا وأهمها الإيدز، حيث كشفت الدراسة أن المرأة التي تعاني من نقص في بكتيريا تسمى „ملبنة المهبل“ وهي نوع من البكتيريا النافعة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
قام بهذه الدراسة باحثون من معهد „ماساتشوستس“ للتكنولوجيا بـ“هارفارد“ ونشرت نتائجها في دورية المناعة، قاموا بتحليل بيانات 236 امرأة ممن تتراوح أعمارهن بين 18-32 وكانت جميعهن من جنوب إفريقيا وهي إحدى المناطق التي تنتشر فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي شاركن في الدراسة كانت لا تعانين من فيروس نقص المناعة البشرية وخضعت جميعهن لفحوصات مهبلية للكشف عن وجود الميكروبات البكتيرية والفيروسية استمرت الدراسة لمدة 336 يوم، فاكتشف الباحثون أن السيدات اللاتي انخفضت لديهن مستويات بكتيريا الملبنة المهبلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
وعرف الباحثون فيروس نقص المناعة البشرية بأنه فيروس يهاجم الخلايا الجسم T وهو نوع من الخلايا اللمفاوية التي تلعب دورا محوريا في المناعة الخلوية وتحمي الجسم من العدوى، وأن هناك أكثر من 36 مليون شخص يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز وهو المرحلة النهائية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، حيث يعاني الجهاز المناعي من تلف شديد.
وينتقل فيروس نقص المناعة البشرية الأكثر شيوعاً من خلال النشاط الجنسي واستخدام الإبر المشتركة فينتقل هذا المرض من خلال الدم أو السائل المنوي أو سوائل المستقيم والمهبل، وفقاً للباحثين فإن فيروس نقص المناعة البشرية هو الأكثر انتشارا بين السيدات مقارنة بالرجال ثماني مرات لأن المسالك التناسلية للإناث أكثر عرضة للتأثر بهذا الفيروس.

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