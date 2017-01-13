نصف سكان بلدية بني زمنزر بتيزي وزو مـحرومون من الغاز

بسبب توقف أشغال الإنجاز

كشف رئيس بلدية “بني زمنز” التابعة لدائرة بني دوالة والواقعة على بعد 10 كيلومترات عن مقر عاصمة الولاية تيزي وزو، أن ما لا يقل عن 50 بالمائة من سكنات بلديتهم لم يتم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي التي تعد مادة ضرورية للعيش الكريم خاصة خلال موسم البرد، وحسب ذات المسؤول فإن السبب يعود إلى التأخر الفادح الذي تعرفه أشغال ربط هذه السكنات بشبكة الغاز الطبيعي ما جعل سكان العــديد من القرى التابعة لذات البلدية تنتظر موعد دخول هذه المادة الطاقوية المهمة إلى منازلهم بفارغ الصبر.

وفي هذا الصدد، أضاف القائم الأول على بلدية بني زمنزر، عمار شافع أن “أكثر من 50 بالمائة من أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي ببلدية بني زمنزر، في إطار الشطر الثاني من برنـــامج الغاز الطبيعي بالبلدية لم تشرف بعد على نهايتها وهذا بسبب التأخر الفادح في تقدم أشغال المشاريع المختلفة التي استفادت منها قرى البلدية”.

قبل أن يكشف ذات المتحدث عن مجموعة من العراقيل الأخرى التي وقفت حجر عثرة أمام المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال وحالت دون تقدم هذه الأخيرة، خاصة ما تعلق بالجانب المالي بعد عدم تسوية وضعية العديد من المؤسسات المالية من قبل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وسط، وهو ذات المشكل الذي دفع بالعديد من مؤسسات الإنجاز إلى مغادرة الميدان في العديد من المناسبات التي دامت لأكثر من 3 أشهر عند البعض منها.

وفي هذا الصدد، أعرب ذات المير عن قلقه إزاء الوضع السائد بين مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وسط وهذه المؤسسات، حيث قال “نحن لا ندري ماذا نفعل، لأن كل طرف يرمي الكرة من مرمى الطرف الآخر، فسونلغاز تطلب من المؤسسات استئناف الأشغال وهذه الأخيرة ترفض ذلك ما لم تتم تسوية وضعيتها المالية”.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة تهيئة الإقليـــم والنقل على مستوى المجلس الشعبي الولائي، جمال حامي، على هامش المصادقة على الميزانية المالية لسنة 2017، فإن المبلغ الإجمالي الذي لم يسدد به من قبل مؤسسة سونلغاز إلى المؤسسات التي تتولى عملية انجاز أشغال الربط بشبكتي الكهرباء والــغاز قد بلغ 250 مليار سنتيم، ما جعل العديد من المشاريع المسجلة في ذات المجال عبر الإقليم الولائي متوقفة إلى حين تسوية الوضعية المالية لهذه المؤسسات.

صبرينة. ا