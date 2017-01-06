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نصائح سعـدان لليكانـس !

يناير 06, 2017 همسات 0

نصائح سعـدان لليكانـس !

اعتبر المدرب الوطني السابق، رابح سعدان، أن الشغل الشاغل لمدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، يتمثل في التوصل لتحقيق الانسجام لتعداده قبل أيام عن انطلاق كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون. وصرح سعدان لقناة “بي ان سبور” الرياضية، قائلا: “على المدرب ليكانس أن يحسن الانسجام لتعداده بعد التغييرات، التي أحدثها في قائمة الـ23 لاعبا المعنيين بالمنافسة الإفريقية”.

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