نصائح سعـدان لليكانـس !

اعتبر المدرب الوطني السابق، رابح سعدان، أن الشغل الشاغل لمدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، يتمثل في التوصل لتحقيق الانسجام لتعداده قبل أيام عن انطلاق كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون. وصرح سعدان لقناة “بي ان سبور” الرياضية، قائلا: “على المدرب ليكانس أن يحسن الانسجام لتعداده بعد التغييرات، التي أحدثها في قائمة الـ23 لاعبا المعنيين بالمنافسة الإفريقية”.