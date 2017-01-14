نحو 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بـ”داعش” في الموصل

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 6:35 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair دولي 0
سكان يؤكدون مشاهدتهم سقوط 3 صواريخ على الأقل
قال سكان بمدينة الموصل العراقية، إن ما يصل إلى 30 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في ضربة جوية بمنطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف السكان، أنهم رأوا سقوط ثلاثة صـــواريخ على الأقل في منطقة الموصل الجديدة بغرب المدينة يوم الخميس في ضربة استهدفت فيما يبدو منزل قيادي كبير في التنظيم يدعى حربي عبد القادر.
وأشار أحد السكان أول أمس، إلى أن عبد القادر لم يكن في المبنى وقت الضربة، لكن عددا من أفراد أسرته قتلوا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الروايات على نحو مستقل.
وقال الشهود، إنه لم يتضح إن كانت الضربة من تنفيذ التحالف الدولي الذي يقاتل الدولة الإسلامية أم القوات العراقية التي تحقق تقدما في مواجهة المتشددين بالمدينة.
ولا يزال التنظيم المتشدد يسيطر على المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة في المدينة. ويمر النهر عبر الموصل من الشمال إلى الجنوب.
واستعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة كل مناطق شرق الموصل تقريبا، في إطار مسعاها لإخراج المتشددين من المدينة، وهي آخر معقل كبير للدولة الإسلامية في العراق.
وكالات
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