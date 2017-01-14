آخر تحديث : يناير 14th, 2017 6:35 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

نحو 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بـ”داعش” في الموصل

يناير 14, 2017 دولي 0

نحو 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بـ”داعش” في الموصل

سكان يؤكدون مشاهدتهم سقوط 3 صواريخ على الأقل

قال سكان بمدينة الموصل العراقية، إن ما يصل إلى 30 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في ضربة جوية بمنطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف السكان، أنهم رأوا سقوط ثلاثة صـــواريخ على الأقل في منطقة الموصل الجديدة بغرب المدينة يوم الخميس في ضربة استهدفت فيما يبدو منزل قيادي كبير في التنظيم يدعى حربي عبد القادر.
وأشار أحد السكان أول أمس، إلى أن عبد القادر لم يكن في المبنى وقت الضربة، لكن عددا من أفراد أسرته قتلوا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الروايات على نحو مستقل.
وقال الشهود، إنه لم يتضح إن كانت الضربة من تنفيذ التحالف الدولي الذي يقاتل الدولة الإسلامية أم القوات العراقية التي تحقق تقدما في مواجهة المتشددين بالمدينة.
ولا يزال التنظيم المتشدد يسيطر على المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة في المدينة. ويمر النهر عبر الموصل من الشمال إلى الجنوب.
واستعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة كل مناطق شرق الموصل تقريبا، في إطار مسعاها لإخراج المتشددين من المدينة، وهي آخر معقل كبير للدولة الإسلامية في العراق.
وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

فتح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، النار على الأطراف التي تشكك في انجازات قطاعه من...
اقرأ المزيد
بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

ولد خليفة يدافع عــــن الوزراء

ولد خليفة يدافع عــــن...

يناير 13, 2017 0

“الماجيك” فخور بمرافقة “الخضر”

“الماجيك” فخور بمرافقة...

يناير 13, 2017 0

“ترامواي” بحسب الأحوال الجوية!

“ترامواي” بحسب الأحوال...

يناير 11, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  