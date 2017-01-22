نحو إظهار الإنسانية في المجتمع

فيلم “هوز ستريتس؟”

قال مخرجو فيلم “هوز ستريتس؟” والذي يؤرخ الإنتفاضة التي وقعت في فيرجسون بولاية ميزوري بعد أن قتلت الشرطة في عام 2014 المراهق الأسود غير المسلح مايكل براون إن هذا الفيلم الوثائقي يحاول أن يظهر الإنسانية التي تكمن وراء مجتمع في حالة أزمة. وعرض فيلم “هوز ستريتس؟” لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي هذا الأسبوع ويتتبع مجتمع فيرجسون عندما احتج على مقتل براون والذي أدى إلى أسابيع من الاضطرابات المشوبة بالتوتر وجذبت اهتمام كل أنحاء العالم.

ويجمع الفيلم الذي شارك في إخراجه سابا فوليان ودامون ديفيس المقيم في ميزوري بين الإعلام الاجتماعي ولقطات لهواة تصور تصرفات شخصيات رئيسية في المجتمع. وقالت فوليان “عندما تكون وسائل الإعلام الرئيسية غير ملتزمة بحل هذه المشاكل ولكنها أكثر التزاما بالتصنيف عندما يكون السياسيون متحزبين لدرجة تصيبنا بالتشوش، يتعين على الفنانين اظهار الطريق للناس”.



ق.ث