نحو إظهار الإنسانية في المجتمع

آخر تحديث : يناير 22nd, 2017 7:25 مساءً
يناير 22, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
فيلم “هوز ستريتس؟”
قال مخرجو فيلم “هوز ستريتس؟” والذي يؤرخ الإنتفاضة التي وقعت في فيرجسون بولاية ميزوري بعد أن قتلت الشرطة في عام 2014 المراهق الأسود غير المسلح مايكل براون إن هذا الفيلم الوثائقي يحاول أن يظهر الإنسانية التي تكمن وراء مجتمع في حالة أزمة. وعرض فيلم “هوز ستريتس؟” لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي هذا الأسبوع ويتتبع مجتمع فيرجسون عندما احتج على مقتل براون والذي أدى إلى أسابيع من الاضطرابات المشوبة بالتوتر وجذبت اهتمام كل أنحاء العالم.
ويجمع الفيلم الذي شارك في إخراجه سابا فوليان ودامون ديفيس المقيم في ميزوري بين الإعلام الاجتماعي ولقطات لهواة تصور تصرفات شخصيات رئيسية في المجتمع. وقالت فوليان “عندما تكون وسائل الإعلام الرئيسية غير ملتزمة بحل هذه المشاكل ولكنها أكثر التزاما بالتصنيف عندما يكون السياسيون متحزبين لدرجة تصيبنا بالتشوش، يتعين على الفنانين اظهار الطريق للناس”.
ق.ث
يناير 21, 2017 0قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إثناء اللقاء التقييمي للجان الترشيحات، إنه يجب أن يكون حزب “تاج” مثل...
يناير 21, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 22, 2017 0في الساعات الأخيرة من عام 2016...
يناير 21, 2017 0بدأ الرئيس الأمريكي دونالد...
يناير 20, 2017 0خرج آلاف الفلسطينيين إلى...
يناير 18, 2017 0التفاصيل المثيرة جدّاً التي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...