آخر تحديث : يناير 1st, 2017 8:20 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

نحـو تعييــن غـولام قائدا جـديدا لـ” الخضر”

يناير 01, 2017 رياضة 0

نحـو تعييــن غـولام قائدا جـديدا لـ” الخضر”

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام في رواق جيّد لِحمل شارة قائد المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا المُبرمجة بِالغابون ما بين الـ 14 من جانفي والـ 5 من فيفري المقبلين. جاء ذلك بعد شطب الناخب الوطني جورج ليكنس، أول أمس، اسم المدافع كارل مجاني من القائمة النهائية التي سيُمثّل لاعبوها ألوان “الخضر” في “كان” الغابون. وظلّ مجاني يحمل شارة القائد خلال الفترة الأخيرة، بعد غياب زميلَيْهِ المدافع المخضرم رفيق حليش، وإيقاف متوسط الميدان مدحي لحسن مشواره الدولي مع “محاربي الصحراء”، والاكتفاء بِاللعب مع فريقه خيتافي الإسباني. ويحوز المدافع غلام مقوّمات اللاعب القائد، مثل: الشخصية القوّية والمُؤثّرة (الكاريزما)، والرزانة (الهدوء والابتعاد عن العنف والتهوّر)، وامتلاك سلاح “الديبلوماسية” في التفاوض مع الحكم خاصة بُعيد القرارات المتّخذة (طرد أو عدم احتساب هدف أو الإعلان عن تسلّل مثير للجدل…)، ومعرفة بيت المنتخب الوطني (الأقدمية)، واللعب أساسيا، والدور الإيجابي والبارز في مقابلات “الخضر”. ولعلّ بعض أنصار “الخضر” يتذكّرون كيف حاول غلام “إخماد” فتيل التلاسن بين رياض بودبوز وإسلام سليماني وتهدئتهما، بعد أن زعم كل منهما أحقيته في تنفيذ ضربة جزاء ضد الضيف الليزوتو مطلع سبتمبر الماضي. وشارك فوزي غلام (25 سنة) مع “محاربي الصحراء” في 29 مباراة دولية منذ ثلاثة أعوام خلت، بينها خوضه كأس أمم إفريقيا 2013 بِبلاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا وغينيا الاستوائية 2015 ومونديال البرازيل 2014. وسجّل 5 أهداف. كما يُعد أحد أفضل لاعبي الخط الخلفي في العالم، ويُشارك أساسيا مع فريقه نابولي الإيطالي، حيث خاض 21 مباراة في كل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم، مُقدّما 6 تمريرات حاسمة. وتتهافت عدّة أندية أوروبية عملاقة للاستفادة من خدمات غلام في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونيخ رائدَيْ بطولتَيْ إسبانيا وألمانيا على التوالي. ويأتي بعد فوزي غلام من ناحية احتمال تشريفه بِحمل شارة قائد “محاربي الصحراء” ودون أن نُرتّبهم، كل من: حارس المرمى وهاب رايس مبولحي (30 سنة/ أنطاليا سبور التركي)، والمدافع المخضرم والعائد جمال مصباح (32 سنة/ كروتون الإيطالي)، ومتوسطا الميدان ياسين براهيمي (26 سنة/ بورتو البرتغالي)، وعدلان قديورة (31 سنة/ واتفورد الإنكليزي). حيث يملكون بعض المقوّمات تُجيز لهم خلافة مجاني في المركز المُشار إليه. ويبقى الناخب الوطني جورج ليكنس المسؤول الأول والأخير عن تعيين اللاعب الفاني قائدا لـ “الخضر”، وسيظهر ذلك خلال المقابلتَين الودّيتَين لـ “محاربي الصحراء” أمام الضيف الموريتاني في الـ 7 والـ 10 من جانفي المقبل.

ق.ر

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
اقرأ المزيد
النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

ولد علي مطلوب فـي السباعـات!

ولد علي مطلوب فـي...

ديسمبر 30, 2016 0

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في...

ديسمبر 28, 2016 0

الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  