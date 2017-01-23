نتانيــــاهو يلتقـــــي تــــــرامب الشهـــر المقـــــــــبل في واشنطــــــن

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 9:02 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair دولي 0
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في وقت متأخر أ من اول أمس (الأحد) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعاه للقائه في واشنطن خلال (فيفري) المقبل، في ختام محادثة هاتفية وصفها الطرفان بـ „الرائعة والمهمة“ .
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب ونتانياهو: „اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية خصوصا منها التهديدات التي تشكلها إيران“ ، وأضاف أنهما اتفقا على أن المفاوضات في شأن عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية يجب ان تكون „مباشرة“ .وأضاف أن ترامب الذي وصف هذه المحادثة بـ „الجيدة جداً“ ، شدد على أن بلاده „تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم باتجاه هذا الهدف“ ، وناقشا „الاتفاق النووي الإيراني والعلاقات الثنائية“ ، وامتنع ترامب عن إجابة سؤال وجه له بخصوص وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب القدس، لكن البيت الأبيض قال في بيان سابق أنه بدأ اجراءات النقل لكنها في مراحلها الأولى حتى الآن.
من جهة أخرى قال الكرملين اليوم إنه يتوقع الاتفاق قريبا على موعد للمكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن ليس لديه معلومات الآن في شأن موعد محتمل للاجتماع بين الزعيمين.
وكان نتانياهو منح أمس تراخيص بناء 560 وحدة استيطانية في القدس متجاهلاً قرار مجلس الأمن الذي „يجرّم“ الاستيطان ومستهلاً عهداً أميركياً جديداً وعده بعلاقات أوثق.ومن المقرر أن تكون رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أول مسؤول يلتقي ترامب الجمعة المقبل. وذكرت ماي أنها سوف تنتهز الفرصة لمناقشة مستقبل العلاقات التجـــــــارية بين بريطانيا والولايات المتحدة فضلاً عن حلف شمال الأطلسي „ناتو“ وهزيمة الإرهاب.
وكالات
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