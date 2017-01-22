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ناقلو مجانة وثنية النصر في إضراب

يناير 22, 2017 أخبار محلية 0

ناقلو مجانة وثنية النصر في إضراب

طالبوا بوضع موقف مخصص للحافلات

قرر أصحاب حافلات النقل الجماعي ببلديتي مجانة وثنية النصر الواقعتين بالجهة الشمالية بولاية برج بوعريريج الدخول في إضراب عن العمل، للمطالبة بفصل موقف سيارات الأجرة عن الموقف المخصص لهم، بعد دمجهم منذ حوالي عام في مكان واحد بجوار حظيرة البلدية بمدينة البرج.

وأكد الناقلون على رفضهم قرار دمج موقف الحافلات مع سيارات الأجرة الجماعية، على الطريق المجاور للحظيرة البلدية، ما زاد من حدة الخلافات بين أصحاب حافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، في ظل اشتداد المنافسة بينهم على الركاب، فضلا عن الاكتظاظ الحاصل على طول الطريق المخصص كموقف لهم، حيث لم يعد المكان المخصص لهم كموقف بحسبهم كافيا لاستيعاب العدد الكبير لمركبات النقل وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الرابطة بين عاصمة الولاية وست بلديات شمالية، وتزايدت مطالب أصحاب حافلات النقل الجماعي بفصلهم عن موقف سيارات الأجرة، خلال الفترة الأخيرة في ظل تزايد حدة المناوشات، التي بلغت حد التشابك بالأيدي وتسجيل وقوع اعتداءات يومية بين الناقلين.
وأعاب المحتجون على المصالح التي اتخذت القرار بجعل سيارات الأجرة والحافلات في مكان واحد تسرعها في اختيار المكان بعشوائية، ودون دراسة بالنظر إلى ضيق الطريق الذي خصص لركن الحافلات وسيارات الأجرة، ناهيك عن الحركية الكثيفة في الطرقات المجاورة، الأمر الذي عادة ما يتسبب في فوضى وحالة من الاكتظاظ.
وقد تسبب إضراب الناقلين في شل حركة التنقل بين بلديتي ثنية النصر ومجانة وعاصمة الولاية، ما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين الذين استنكروا تصرفات الناقلين بسبب معاناتهم من صعوبات في التنقل، خاصة لدى العمال الذين لم يجدوا وسائل نقل للوصول إلى مراكز عملهم ما أجبرهم إلى الاستنجاد بسيارات الفرود لتفادي المشاكل.


إعداد/رضوان عثماني 

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