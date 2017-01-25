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نادي تيانغين الصيني يطلب خدمات سليماني

يناير 25, 2017 رياضة 0

نادي تيانغين الصيني يطلب خدمات سليماني

أشارت تقارير إعلامية، أن نادي تيانغين الصيني مستعد لدفع 40 مليون جنيه استرليني، لضم مهاجم ليسترسيتي والمنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني٬ وأضافت شبكة سكاي سبورت الايطالية٬ أن نادي تيانغين الذي يدربه الايطالي فابيو كانافارو، طرح عرض بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (45 مليون يورو)، من أجل الظفر بخدمات لاعب سبورتينغ لشبونة السابق٬ فيما أضاف المصدر أن إدارة ليستر سيتي قد وضعت المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز كبديل له في حال ما تمت الصفقة.


ق.ر

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