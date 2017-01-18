موضوعية النفاق

في كل مرة تطال قرارات وإجراءات رسمية أحد رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تطل علينا فئة من رواد الرأي العام تتبجح بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والقيم الجمهورية للدفاع عن فلول „الفيس“ وتوسم مواقفها بالعبارة السحرية „رغم اختلافي مع أفكارهم“ حتى تبدو في ثوب الموضوعية، التي تختفي فجأة عندما يتعلق الأمر مع رموز الجيش خلال تلك الحقبة، فإذا ذكر خالد نزار مثلا اختفت الموضوعية والحيادية وقرينة البراءة وكل الهراء الرومانسي الذي يستحضره هؤلاء وهم يكفرون بمعظمه.

في الحقيقة، هؤلاء إما جاهلون تماما بما حدث خلال العشرية السوداء ومرجعيتهم الوحيدة هي عادة كتاب شهادة لأحد الضباط الفارين وشيء من الشعبوية، لأن محاولة وضع الأمور في نصابها مسعى شاق وصعب قد يسبب لك الصداع والتصنيف في خانة „لاعقي الرونجارس“، بينما مهاجمة المؤسسة العسكرية والدفاع على علي بلحاج وعباسي مدني قد يمنحك بعض البطولة الوهمية.

ولأننا نؤمن بالحجج التي يرفعها هؤلاء „الموضوعيون“، وجب إذا التذكير ببعض الحقائق التي يغض عنها الطرف هؤلاء.

أولا، علي بلحاج وعباسي مدني وتقريبا معظم إطارات الحزب المنحل ممنوعون بموجب وثيقتين قانونيتين هما ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقانون الأحزاب من ممارسة أي فعل سياسي مهما كانت طبيعته، وهما وغيرهم يخرقون هذه القوانين منذ سنوات جهارا نهارا، دون أن يطل علينا „الموضوعيون“ ليطالبوا باحترام القانون باسم الديمقراطية والقيم الجمهورية.

ثانيا،علي بلحاج وعباسي مدني وغيرهما لم يراجعا إلى حد الساعة أي موقف من مواقفهم السابقة، ولم يعتذروا ولم يعترفوا ولو بنسبة صفرية بجزء من المسؤولية فيما عانته الجزائر من ويلات، وهم إلى حد الساعة يتحركون ويتنقلون ويناضلون من أجل عودة الحزب المحظور إلى الساحة السياسية، هكذا وبكل وقاحة وصحانية وجه.

تبقى أخيرا قضية شكلية القرار، فمن „الموضوعيين“ من ينتقد عدم احترام الإجراءات القانونية لمنع علي بلحاج من السفر مثلا، مع سابق علمهم بأن القانون واضح في قضية النشاط السياسي لهؤلاء، سنفترض إذن أن القرار أصدره قاض جزائري باسم الشعب الجزائري، هل كان „موضوعيونا“ سيحترمون القرار وهم الذين يكفرون أصلا بمبدأ معاقبة قادة „الفيس“ السابقين قانونيا؟ لنتفق على مبدأين بسيطين في هذه القضية حتى لا نتيه في النفاق والجبن السياسي: أولا، الجميع مذنب والجميع بريء فيما حدث خلال التسعينات، ما لم نفتح هذه الصفحة بشجاعة وبشفافية تامة.

ثانيا، على كل من لعب دورا خلال تلك الحقبة السوداء أن يختفي عن أنظارنا، سواء كان نزار أو بلحاج، ويتركوننا مع همومنا الحالية. هذه هي الموضوعية.

نسيم براهيمي

