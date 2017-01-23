مورينيـــو يــــرفض تزكيـــــة انتقـــال روني إلى الـــــدوري الصيـنـــي

قـــــال أنــــه مازال لديــــه الكثيــــر ليقــدمــــه لمانشستـــــر يونايتـد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يقف في وجه واين روني، قائد الشياطين الحمر، إذا قرر الانتقال إلى الدوري الصيني.

وأصبح روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد على مر العصور برصيد 250 هدفًا، بعدما حطم رقم بوبي تشارلتون (249 هدفًا)، بتسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ستوك سيتي، السبت الماضي، ضمن منافسات البريمييرليغ. وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “لا أحب انتقاد اللاعبين الذين يقررون الذهاب للصين، إنه قرارهم، وهم أحرار في طريقة تنظيمهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية”. وأضاف مدرب إنتر ميلان وريال مدريد السابق: “المبالغ المالية ضخمة جداً في الصين، وقد تكون تجربة مثيرة للاهتمام”. وأردف: “أعرف بعض زملائي المدربين يعتقدون بأنهم أكثر أهمية مما هم عليه، ويعتقدون أنه بامكانهم التدخل في حياة الآخرين، أنا لست من هذا النوع”. وتابع: “كل شخص مسؤول عن حياته الخاصة، أنا لا أنتقد أي شخص، وفي حالة روني، لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة، لأنه لم يذكر لي أي شيء عن هذا الموضوع”. وواصل: “أعتقد أن مازال لديه الكثير ليقدمه لنا، وفي النهاية فإن القرار يعود إليه” وأكمل: “هل يستطيع أي شخص انتقاد زلاتان لو قرر الانتقال إلى الصين أو أمريكا في الصيف الماضي، شخص حظى بمسيرة مذهلة، الأمر نفسه مع روني”. وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته: “لديه حياة مهنية، الأمر يعود له ولعائلته، لكن بالطبع، أرى أنه يقدم لنا مساهمة مهمة”.

م.نورالدين/الوكالات