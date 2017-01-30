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مورينـيــو ينهــي الجــدل حول مصيــر وايـن روني

يناير 30, 2017 رياضة 0

مورينـيــو ينهــي الجــدل حول مصيــر وايـن روني

حســــم مصيـــر شفــاينــشتــايــغـــر بشكـــل رســـمـــي

أنهى المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، حالة الجدل المثارة حول مستقبل واين روني مع الفريق، بتأكيده بقاء اللاعب داخل جدران “أولد ترافورد”. 

كانت العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت تلقي هداف يونايتد التاريخي برصيد 250 هدفا، عرضا صينيا ضخما براتب سنوي يصل لـ60 مليون يورو. وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “فور فور تو” العالمية: “اللاعب الوحيد الذي يمكنه الرحيل هو أشلي يونج، ولهذا أنتظر يوم 31 جانفي لأعلم مصيره”. وأضاف مورينيو “هو لاعب أرغب في الاحتفاظ به، ولكنه يستطيع الرحيل، ولهذا السبب لا أقوم بإشراكه”، وكان أشلي يونج قد شارك مع يونايتد في تسع مباريات فقط هذا الموسم بمختلف البطولات. يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الموسم الجاري من البريمير ليغ برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن تشيلسي المتصدر.
حسم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير لاعبه الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر، بعد أداء اللاعب الجيد خلال مباراة الشياطين الحمر أمام ويغان أول الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال مورينيو في يتصريحات نشرتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية بعد الفوز على ويغان: “نعم سيبقى، سوف ينضم لقائمة مانشستر في الدوري الأوروبي، بعد رحيل ديباي وشنايدرلين”. وأضاف: “ليس لدينا الآن العديد من لاعبو الوسط لذلك فإنه سوف يكون أحد خياراتنا، 90 دقيقة اليوم كانت صعبة عليه، وأعتقد أنه لو لعب حتى 65 أو 70 دقيقة سوف تكون صعبة عليه، لكن هذا جيد لكي يستعيد لياقته”. واختتم: “أعتقد أنه سعيد الآن، إنه لاعب مهني للغاية عندما كان لا يلعب، لدينا العديد من المبارايات والبطولات لذلك سوف يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لنا”. وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ويغان بنتيجة (4-0).


م.نورالدين/الوكالات

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