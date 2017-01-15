مواطنون تحت رحمة الثلوج

النشرية الخاصـة لم تشفع من أثار العاصفـــــة

لم تشفع النشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية لسكان المداشر والمناطق النائية لتفادي سيناريو المعاناة، التي يدخلون فيه كلما تساقطت الثلوج، بسبب نقص الإمكانيات وغياب مخطط للتدخل قصد تسيير آثار سوء الأحوال الجوية، التي تتكرر كل سنة، بينما لا يجد المواطنون من يتكفل بمشاغلهم، حيث سجلت مصالح الأمن والحماية المدنية انهيار طرقات وغلق أخرى عديدة ومحاصرة مداشر وقرى بالثلوج.



دعت السائقين إلى التحلي بالحيطة والحذر

قيـــادة الـــدرك الوطنـــي تستنفـــر إمكانياتهــــا

كشفت قيادة الدرك الوطني أمس، أنها سخرت كامل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية والتقنية اللازمة لتأمين حركة المرور ومستعملي الطريق في هذه الظروف الجوية الصعبة، بحسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني. وأوضح ذات البيان، أن تواصل هذه الاضطرابات سيؤدي إلى تأثر حركة المرور في بعض الطرق الوطنية، ولهذا الغرض تنصح وحدات قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة، والتحلي بالحيطة والحذر ومضاعفة مسافة الأمان. وأشار ذات المصدر، إلى ان الوحدات القاعدية للدرك الوطني والمتمثلة في الوحدات الإقليمية ووحدات الطرقات تقوم بتكثيف دورياتها عبر جميع المحاور، التي تعرف تساقط الثلوج لضمان تنقل وأمن مستعملي الطريق.

ولمساعدة مستعملي الطريق، تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية والتقنية اللازمة، وتقديم نصائح أيضا لكل من يتأهب للسفر أو التنقل، خاصة في هذه الظروف الجوية الصعبة.ودعت مصالح الدرك الوطني المسافرين إلى تصفح الموقع الالكتروني “طريقي” لمعرفة حالة الطرقات. ونتيجة سوء الأحوال الجوية، تم في ولاية جيجل غلق حركة المرور، بسبب تراكم الثلوج في الطريق الولائي (137 ب) الرابط بين بلدتي زيامة منصورية وإراقن سوسي، بالمكان المسمى زنزانة، والطريق الولائي رقم ( 135ب) الرابط بين بلديتي الطاهير وأولاد عسكر عند المكان المسمى مشتتة أولاد بوزيد، وكذلك الطريق الولائي (142) العابر لإقليم بلدية الشحنة.

أما في ولاية بجاية، فقد تم غلق حركة المرور بسبب تراكم الثلوج في الطريق الوطني (26أ) الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، في شطره العابر لبلدية شلاطة، والطريق الوطني (9) العابر بلدية سوق الاثنين. كما تم في ولاية تيزي وزو، غلق حركة المرور نتيجة تراكم الثلوج في الطريق الوطني (15) الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني (33) الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، بالمكان المسمى أسول، والطريق الوطني (30) الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة دائما، بمنطقة سيدي نكولان. وبولاية سكيكدة شلت حركة المرور بسبب تراكم الثلوج وذلك بالطريق الوطني (132 ) في شطره العابر لإقليم بلدية أولاد عطية على امتداد 10 كلم.كما تم شل حركة المرور بسبب تساقط الثلوج في الطريق الوطني (77) الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل في شطره العابر لبلديات عين السبت وبني عزيز والعلمة، وأيضا بالطريق الوطني (74) الرابط بين بلديتي بني ورتيلان وبوقاعة.وعرفت ولاية باتنة نفس الاضطرابات في حركة المرور، حيث شلت هذه الحركة نتيجة التساقط الكثيف للثلوج في الطريق الوطني رقم 45 والطريق الولائي رقم 172.

ربيع.م/ بلال موزاوي/ سليم.خ/ وهيبة عزيون/ ح.ح/ صبرينة.أ