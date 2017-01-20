“مهمتنا معقدة لكننا متعودون على مثل هذه الوضعيات“

حمل لاعبيه خسارة تونس، ليكنس:

وجه المدرب الوطني، جورج ليكنس، انتقادات للاعبيه عقب الهزيمة المرة أمام المنتخب التونسي أول أمس الخميس بهدفين لصفر بمدينة فرانسفيل في الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 الجارية بالغابون.وحمل ليكنس مسؤولية الهزيمة ضمنيا للاعبيه، حيث قال „لست سعيدا أبدا بهذه النتيجة وبالطريقة التي تلقينا بها الأهداف، يجب أن نعترف بأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء في المباراة، وهذا ما سبق لي وأن حذرت منه مرات عديدة“، مضيفا „لقد تلقينا هدفا مباغتا سجلناه ضد مرمانا مع بداية الشوط الثاني، وواصلنا تقديم الهدايا لمنافسنا، حيث جاء الهدف الثاني من خطأ فردي“، وتابع „لقد بدأنا اللقاء جيدا وفرضنا منطقنا، قبل أن ينخفض مستوانا في الشوط الثاني، أكدت كثيرا على ضرورة تفادي الأخطاء، لكنها تكررت مرة أخرى، يجب القول أيضا بأننا نعاني من سوء الحظ، بالنظر للكم الكثير من الفرص التي أضعناها“.وختم ليكنس متحدثا عن حظوظ الخضر في التأهل وآخر مباراة بالجولة الثالثة قائلا: „مهمتنا معقدة كثيرا، لكننا متعودون على مثل هذه الوضعيات المعقدة، منتخب السنغال يلعب بطريقة مختلفة ويملك مستوى جيدا، وسنحاول أن ندافع عن حظوظنا إلى آخر لحظة“.



م.ن