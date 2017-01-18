مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

كشف اللاعب السابق للمنتخب الوطني، مهدي مصطفى سبع، أمس، لموقع “لاغازات دو فيناك” عن اعتزاله اللعب الدولي. لاعب نادي لوريون السابق الذي كان قطعة أساسية في عهد المدرب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، دفع الثمن غاليا لاشادته بالتقني البوسني، فتم إدراج اسمه في الخانة السوداء للمنتخب الوطني. يذكر أن اللاعب الحالي لنادي باستيا الفرنسي اكتفى بـ 25 مشاركة مع “الخضر”، وكانت أبرز مشاركة له ضد المنتخب الألماني في مونديال البرازيل 2014، حينما استطاع مجاراة خط وسط الماكينات الألمانية.