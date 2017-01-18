آخر تحديث : يناير 18th, 2017 7:48 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

يناير 18, 2017 همسات 0

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

كشف اللاعب السابق للمنتخب الوطني، مهدي مصطفى سبع، أمس، لموقع “لاغازات دو فيناك” عن اعتزاله اللعب الدولي. لاعب نادي لوريون السابق الذي كان قطعة أساسية في عهد المدرب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، دفع الثمن غاليا لاشادته بالتقني البوسني، فتم إدراج اسمه في الخانة السوداء للمنتخب الوطني. يذكر أن اللاعب الحالي لنادي باستيا الفرنسي اكتفى بـ 25 مشاركة مع “الخضر”، وكانت أبرز مشاركة له ضد المنتخب الألماني في مونديال البرازيل 2014، حينما استطاع مجاراة خط وسط الماكينات الألمانية.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017

همسات

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

دافع المعلق الجزائري في قناة، “بي. إن. سبورت” القطرية، حفيظ دراجي، عن اللاعب الدولي السابق لمنتخب مصر، محمد...
اقرأ المزيد
“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة القدم

مهــدي مصطفــــى يعتزل كرة...

يناير 18, 2017 0

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

الجزائر الثانية إفريقيا في...

يناير 17, 2017 0

تونس تكرمهم والجزائر تتجاهلهم

تونس تكرمهم والجزائر...

يناير 17, 2017 0

إطلاق ســــراح حــسن بـــوراس

إطلاق ســــراح حــسن...

يناير 17, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  