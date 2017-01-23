من الدفاع عن حقوق البطالين إلى صفوف “داعش”

الجنـايات تفتح ملف حقوقيـين ومتطوعيـن انضموا إلى تنظيم الـدولة

فتحت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف انخراط أحد الحقوقيين الدافعين عن حقوق البطالين في تنظيم الدولة “داعش”، المتابع بالانخراط في جماعات إرهابية تنشط في الخارج، وتحريض الشباب على الانخراط في “داعش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي وربطه لاتصالات دائمة مع كبار الإرهابيين في التنظيم، وهي القضية التي جرت معها حوالي 13 متهما جلهم في حالة فرار، والبعض لم يتم تحديد هويتهم لحد الساعة، على غرار “أبو أسامة الجزائري” و”خديجة المغربية”.

القضية، حسب قرار الإحالة، وما دار في الجلسة التي تعود مجرياتها لعام 2013، حين تلقت مصالح الشرطة القضائية للجريمة الإلكترونية، معلومات حول شخص يدعى “ع.علي” تربطه اتصالات وعلاقات مع عناصر من تنظيم “داعش”، ويقوم بتحريض الشباب على الالتحاق والانخراط بمعاقلهم بسوريا، أين قامت ذات المصالح في إطار تحرياتها، بإخضاع حساباته الإلكترونية للرقابة، واكتشفت بأنه يحوز على عدة حسابات في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، على غرار “عليلو برو” و”أبو عبد الله الجزائري”، التي أجرى من خلالهما عدة اتصالات مع إرهابيين ناشطين في تنظيم الدولة الإسلامية ببلاد الشام والعراق “داعش” ومنهم “أبو دجانة” و”أبو نوح” و”أسامة الجزائري”، هذا الأخير الذي لم تتمكن مصالح الأمن من كشف هويته لحد الساعة وصديقه المقرب “ب.سيد علي” المتواجد في معاقل “داعش”.

كما اكتشفت عدة صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الجماعات منشورة ومتداولة في نفس الحسابات، والتي كان يقوم المتهم بعرضها على أصدقائه، لمحاولة إقناعهم بالفكر الجهادي وتحريضهم على اللحاق بمعاقل الجماعات، والذين تم التوصل لثلاثة منهم، كان على اتصال دائم معهم، ويتعلق الأمر بـ”ل.مروان”، وهو ابن مدرب وعضو في جمعية “ناس الخير”، تبين خلال التحقيق في هويته ونشاطه، بأنه تنقل عام 2013 إلى “تركيا” وانخرط هناك في جمعيات إغاثة المتضررين السوريين من الحرب بمنطقة باب الهوى على الحدود السورية-التركية، أين قبع هناك في المخيمات حوالي 8 أشهر كاملة وتدرب هناك على استعمال الأسلحة.كما قاد التحقيق على تورط مغترب بفرنسا “و.الياس”، وهو شقيق أحد المنخرطين بتنظيم “داعش” المتواجد في معاقلهم، والذي كان على اتصال دائم مع المتهم الحالي و”أبو أسامة الجزائري”، ليتم بذلك التوصل لتحديد عناصر هاته الشبكة التي تضم حوالي 13 شخصا، 4 منهم تم توقيفهم وتحويلهم على محكمة الجنايات بجرم الالتحاق بجماعة إرهابية تنشط في الخارج، فيما ظل الباقون في حالة فرار.وقد تراجع أمس، المتهم الرئيسي “ع.علي” خلال جلسة محاكمة طويلة، عن سابق تصريحاته، ونفى بأن يكون قد التحق بتنظيم “داعش” على يد صديقه “ب.سيد علي” أو أن يكون قد حرض أي متهم من المتهمين في ملف الحال بالانخراط في تنظيم “داعش”، مؤكدا أن صديقه هو من قام بقرصنة حسابه ونشر تلك الصور، وأنه على عكس الاتهام، رفض إغراءات وعروض “داعش”، وحاول خلال اتصاله مع صديقه إقناعه بالعدول عن نشاطه وتسليم نفسه لمصالح الأمن، نافيا ما ورد في الملف حول واقعة تقدم المدعوة “خديجة المغربية” من سيارته، قصد طلب مساعدته للحاق رفقة زوجها بمعاقل “داعش”، وأكد بأنها طلبت منه يومها رقم هاتف صديقه المتواجد في معاقل الإرهاب. من جهته، المتهم “و.إلياس”، صرح هو الآخر بأنه كان على اتصال مع “أسامة الجزائري”، بغرض الاستفسار عن مصير شقيقه المتواجد في معاقل “داعش”، بعدما وردتهم معلومات بأنه قد لقي حتفه، ونفى بشدة تلقيه أي عروض بالانخراط في “داعش”، في وقت نفى المتهم التالي ما نسب إليه أيضا، وأكد بأن تنقله إلى تركيا كان بهدف التجارة، والفترة التي انخرط خلالها بجمعيات إغاثة متضرر سوريا، دون أن يكون له أي نشاط أو نية للانخراط أو التوجه إلى معاقلهم في “سوريا”، ليطالب من جهته النائب العام، وفي ظل ما سلف ذكره، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الحاضرين، ونفس العقوبة مع غرامة بقيمة مليوني دج في حق الفارين.



زهرة دريش