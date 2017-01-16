“منـاصب عمـل دائمـة للناجحين الاحتيـاطيين”

وزارة التربية تمنع توظيفهم في الاستخلافات

حددت وزارة التربية الوطنية، الحالات التي تعتبر فيها مناصب العمل في القطاع “شاغرة”، والتي ستستغل من طرف القوائم الاحتياطية في مسابقة التوظيف 2016، بصفتها مناصب دائمة، مستثنية منها عطل الأمومة والمرضية، إلى جانب الاستيداع والانتداب.

وجهت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية، تعليمة إلى المديرين الجهويين للميزانية، حول كيفية استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف لسنة 2016، حيث حددت مناصب العمل في القطاع “شاغرة”، والتي ستستغل من طرف القوائم الاحتياطية في مسابقة التوظيف 2016، بصفتها مناصب دائمة، والتي تتمثل في الإحالة على التقاعد، النقل، التسريح، الاستقالة، الوفاة، الترقية إلى رتب أعلى رتب التأطير أو التفتيش”، باستثناء الترقية إلى رتب التعليم، العطل المرضية طويلة المدى، الإحالة على الاستيداع، الانتداب.

وجاء في التعليمة، تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منها، “أن استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف 2016” قوائم محلية وجهوية ووطنية”، لغرض التوظيف على المناصب الشاغرة والمحررة وصالحة إلى غاية تاريخ فتح المسابقة للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية، أي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وذكرت التعليمة، أنه تعطى الأولوية في اللجوء إلى القوائم الاحتياطية المحلية ثم الجهوية “الولايات المجاورة بالحدود”، ثم الوطنية هذه العملية تخص المترشحين المدرجين في قوائم الاحتياط لنفس الرتبة ومادة التدريس حسب درجة الاستحقاق، وفقا لترخيص مصالح المديرية العامة للوظيفة العامة والإصلاح الإداري.

وأضافت التعليمة، أن استغلال القوائم الاحتياطية يكون في حدود المناصب المالية الشاغرة، التي تم تبليغها للمراقب المالي المعني، حيث تكون القوائم الاحتياطية المبلغة للمراقب المالي المعني مؤشرة وموقع عليها من طرف مديري التربية المعنيين، ومرفقة بمذكرة التدقيق في عينات نتائج المسابقة الصادر عن مفتشيات الوظيفة العمومية المعنية، وكذا الالتزام بالتحفظات والملاحظات الصادرة عنها.

وحسب ذات التعليمة “مهما يكن تصنيف المناصب المالية الشاغرة والمحررة لأحد الأسباب السالفة الذكر، “المناصب المالية الموافقة لرتب التعليم الآلية للزوال، والموافقة لرتب الترقية رئيسي، ومكون للأطوار الثلاثة”، فإن التكفل الإداري والمالي بتوظيف الأساتذة للأطوار الثلاثة في إطار هذه المناصب المالية الشاغرة، يكون على أساس الرتب القاعدية لرتب التعليم “أستاذ المدرسة الابتدائية صنف 11 بالنسبة للابتدائي، أستاذ التعليم المتوسط صنف 12 بالنسبة للطور المتوسط، أستاذ التعليم الثانوي صنف 13 بالنسبة للطور الثانوي.

وفيما يخص كيفية استدعاء المترشحين في القوائم الاحتياطية وآجال التحــــــاقهم بمناصب عملهم، “فإنه وفقا لترخيص مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، فإنه يتعين استدعائهم حسب ترتيب استحقاقهم أولا، عن طريق البريد المضمون، مع وصل الاستلام، ثم البرقيـــة ثم الوسائل الأخرى “البريد الإلكتروني الخاص بالمترشح، الهاتف الشخصي، الرسائل النصية القصيرة”، حيث تكون آجال استلام الاستدعاءات في فترة أربعة أيام بالنسبة للقــوائم الاحتياطية المحلية ستة أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الجهوية و10 أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الوطنية.



صبرينة دلومي

