“منصــــب رئيــــس الجمهوريــــة ليــــس شاغــــرا”

مناصـــرة يرد عـــلى بن فليـــس وجيــلالي سفيـان:

أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، أن حزبه يرفض رفضا قاطعا الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية، لأنه موجود. كما ترى جبهة التغيير أن مقاطعة الانتخابات والانسحاب من الحياة السياسية لا يأتيان بنتيجة رغم تأكيده أن الإدارة تفتقد “للحياد”، بدليل ما حمله قانون الانتخابات الجديد واشتراطه الحصول على نسبة 4 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات سابقة.

وجه عبد المجيد مناصرة، خلال منتدى التغيير، الذي تطرق إلى نقاش حول قانون الانتخابات الجديد، رسائل ضمنية إلى كل من رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وجيل الجديد، الذي يقوده جيلالي سفيان، بالتأكيد على أن حزبه يرفض الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية، لأن الرئيس موجود ويمارس نشاطه، مضيفا أن “حزبه لم يتكلم يوما عن شغور منصب رئيس الجمهورية وهو قناعة راسخة”. وأضاف مناصرة في نفس السياق، أن “مقاطعة الانتخابات والانسحاب من الحياة السياسية لا يأتي بنتيجة، إلا أن حزبه يحترم كل مواقف الأحزاب، سواء تلك، التي تـــشارك فــــي الانتخابات أو التي تقاطع”.

وفي نفس السياق، يرى مناصرة أن “الإدارة لا تزال عنصرا فاعلا في الانتخابات وتفتقد للحياد، بدليل -كما قال- الشروط التعسفية والتعجيزية، التي جاء بها قانون الانتخابات لسنة 2016 من خلال اشتراط الحصول على نسبة 4 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة في الانتخابـــــــات السابقـــــــة”.

وبعد أن دعا مناصرة الأحزاب السياسية إلى “تطوير آليات التنسيق فيما بينها تناغما مع المكتسبات الدستورية، التي حصلت عليها المعارضة السياسية في الدستور الجديد”، شدد على “ضرورة احترام آراء الأحزاب ومواقف مؤسساتها”، مشيرا إلى أن “الأحزاب السياسية في مرحلة نضج، وهي مرشحة للمواصلة عقب الانتخابات التشريعية القادمة، ويعتقد مناصرة أيضا ان الساحة السياسية ستفرز تكتلات جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة”.

وعن تحضير الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزبه، أوضح مناصرة ان “التشاور والتنسيق لا يزال جاريا بين التغيير وحمس بالولايات لإعداد قوائم مشتركة تكون باسم حركــة مجتمــــــع السلم تنفيذا لـــروح الوحدة بين الحزبيــــن”، مشيرا إلى أن “عودة حمــــس إلى الحكومـــة من عدهــــم ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية القادمة”.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس جبهة عن إدانة حزبه للاعتداء الإرهابي، الذي طــــــــال المركز الثقافي الإسلامي بكيبك الكندية.

ربيع.م