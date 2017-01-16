منشـــور وزاري خــاص بالتوظيــف في ولايـات الجنـوب

تحدث عن الشفــافية في مجـال احترام القـانون، سلال:

كشف، أمس، الوزير الأول، أن “مشروع منشور وزاري مشترك يتعلق بانتقاء وتوظيف اليد العاملة والتعزيز والتكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، قيد الدراسة والإعداد حاليا، من طرف الجهات المختصة، قصد ضمان المزيد من الشفافية والصرامة في مجال احترام التدابير التي تحكم التوظيف والولوج إلى عالم الشغل، على أن يتم تنفيذه بصفة تجريبية بولاية إليزي، قبل تعميمه على باقي مناطق الجنوب الأخرى.

أكد عبد المالك سلال، في رده على سؤال النائب البرلماني، محمد الداوي، المتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة، من أجل تسوية ملف الشغل على مستوى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، أن “معدل البطالة بالجنوب الشرقي للبلاد انخفض بشكل ملحوظ، أي بحوالي 7.38 بالمائة إلى غاية الثلاثي الأخير من 2016. أن ترقية التشغيل على مستوى ولايات الجنوب، يخضع لعناية خاصة، من طرف السلطات العمومية”، مضيفا أن “التدابير الخاصة الواردة في تعليمتي رقم 01 الصادرة بتاريخ 11 مارس 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب، والتي تهدف بالتكفل بهذه المسألة ومعالجة النقائص المسجلة، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة عند الولوج إلى سوق العمل تترجم ذلك.

وأفاد الوزير الأول، أن “هذه التدابير العملية تشمل ضرورة تلبية حاجيات المؤسسات والشركات المتواجدة في مناطق الجنوب، عن طريق اللجوء إلى استخدام اليد العاملة المحلية، ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا، وكذا إلزامية المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا، بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقـــــائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، إضافة إلى التزام الشركات بالخضوع لأحكام القانون رقم 04-19، المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعـــــلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة.

أما بخصوص الأجور، فقال سلال إنه “تم إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجـــــــاز أشغال ما”، لافتا أن “هذه التدابير تكفلت بمسألة تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية، من خلال القيام بإحصاء المهن التي تعرف عجزا على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل وفق نتــــائج هـــــذه العملية على تكييف المؤهلات عن طريــــق تكوين إقامي أو عن طريـــق التكوين بواسطــــة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات”.

وفي نفس السياق، قال الوزير الأول إن “مسعى الحكومة يبقى متواصلا في دعم إنشاء المؤسسات المصغرة، من خلال رفع كل القيود، التي من شأنها أن تحول دون تطور هذه المؤسسات، قصد تنمية روح المقاولاتية لدى سكان هذه المناطق”، محمّلا “المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفـــــة بالطاقة على تفضيل المنـــــــاولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم، وكذا التطبيق الصـــــارم لأحكام المادة 87 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المــــــؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمتعلقة أساسا بتخصيص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة”، كاشفا عن “إنشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى المحلي، تتشكل من كافة القطاعــــات الوزارية المعنية بمسألة الشغل، والتي تجتمع شهريــــــا، بغرض تأمين التطبيــــق الصارم لأحكـــــام التعليمة السابقة”.

لخضر داسة