منسوب مياه سد “عين زادة” ببرج بوعريرج يرتفع إلى 66 بالمائة

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 9:02 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار
ارتفع منسوب مياه سد عين زادة المتواجد بإقليم بلدية عين تاغروت الواقعة بالمدخل الشرقي لولاية برج بوعريريج إلى 80 مليون متر مكعب أي بنسبة 66 بالمئة وذلك بعد كميات الأمطار المعتبرة والثلوج التي تساقطت منذ بداية السنة الحالية على تراب الولاية.
وحسب مصدر من مديرية الري بعاصمة البيبان، فإنه تم تسجيل كمية كبيرة من المياه قدرها 25 مليون متر مكعب وهو ما ساهم في ارتفاع منسوب مياه سد عين زادة إلى 80 مليون متر مكعب أي ما يعادل نسبة 66 بالمئة بعد أيام من الجفاف حيث يعتمد الفلاحون على مياه هذا السد في تموين السكان بالمياه الشروب وسقي حقولهم. تجدر الإشارة إلى أن سد عين زادة تبلغ طاقة استيعابه الحقيقية إلى 125 مليون متر مكعب ويعتبر أهم مورد للمياه السطحية ببرج بوعريريج تبلغ مساحته 50 هكتارا وتم توسيع محطة معالجته سنة 2007 بقيمة مالية قدرت بـ 120 مليار سنتيم لتصل طاقة إنتاجها إلى 900 لتر في الثانية وهو يمون بعض بلديات ولاية برج بوعريريج، بالإضافة إلى بعض بلديات ولاية سطيف المجاورة، كما يستغل هذا السد في سقي العشرات من الهكتارات من الأراضي الفلاحية لضمان نجاح الموسم الزراعي، ناهيك عن تأقلم بعض أنواع الأسماك في مياه هذا السد وبلغت الثورة السمكية 300 طن.
رضوان عثماني
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