منتخب زيمبابوي يستعد لمواجهة الكاميرون وديــــا

باسوما يكشف عن قائمة 23 لاعبا المعنية بالكان

يستعد منتخب زيمبابوي، منافس الخضر القادم في نهائيات كاس إفريقيا، المزمع إقامتها بالغابون منتصف الشهر الجاري، لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون في آخر محطة له، قبل دخول الكان، حيث ستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم،

وهي ثالث مباراة ودية لمنافس الخضر، بعد مواجهتي تنزانيا وزامبيا خلال نوفمبر الفارط، وجاءت برمجة لقاء الكاميرون الودية أربعة أيام قبل المواجهة الرسمية في النهائيات، علما أن زيمبابوي سيشارك لثالث مرة في تاريخه بعد دورة تونس 2004 ومصر 2006.

وفي السياق ذاته، كشف مدرب زيمبابوي عن قائمة ال23 لاعبا المعنيين بالمشاركة في الكان، والتي وصفت بالمنتظرة من قبل الأواسط الإعلامية في زيمبابوي، بحيث عكف باليستو باسوما لاستدعاء أغلب العناصر التي شاركت في التصفيات.

القائمة تعتمد على أندية جنوب إفريقيا

استحوذت أندية جنوب إفريقيا على نصيب الأسد في قائمة منتخب زيمبابوي لكرة القدم، حيث ضمت القائمة ثمانية من اللاعبين المحترفين في جنوب إفريقيا. وجاء خاما بيليات نجم صن داونز الجنوب إفريقي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 في صدارة قائمة النجوم المحترفين بجنوب إفريقيا، والذين ضمتهم القائمة استعدادًا للبطولة الإفريقية وضمت القائمة:

لحراسة المرمى: دونوفان برنارد (هاومين) وتاتندا موكوروفا (ديناموز هراري) وتاكابفا ماوايا (هوانج).

وللدفاع : كوستا ناموانيسو (سبارتا براغ التشيكي) وبروس كانجوا (عزام يونايتد التنزاني) وإليشا مورويوا (ديناموز هراري) وهاردلايف زفيريكوي (كابس يونايتد) وأوسكار ماشابا (فيتا كلوب الكونغولي) وأونيسمور بهاسيرا (سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي) ولورنس مالانجا وتيناج حاديبي (شيكن إن).

وللوسط : داني فيري وكوداكواش ماهاشي (جولدن آروز الجنوب أفريقي) وويلارد كاستاندي (كايزر شيفز الجنوب إفريقي) وخاما بيليات (صن داونز الجنوب إفريقي) ومارفيلوس ناكامبا (فيتيس آرنهيم الهولندي).

وللهجوم: كوسبرت مالاجيلا (بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي) وماتيو روسيكي (الصفاقسي التونسي) وتينوتيندا كاديويري (ديورجاردنز السويدي) ونوليدج موسونا (أوستند البلجيكي) ونياشا موشيكوي (داليان ييفانج الصيني) وإيفانز روسيك (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) وتينداي ندورو (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي).

العربي شريف