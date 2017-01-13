منتخبو العاصمة يدعون إلى “فرض” اتفاقية برشلونة على المصانع

حذروا من استمرار إلقاء النفايات الصناعية بوادي الحراش

ما يزال عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي يطالبون والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بتفعيل اتفاقية برشلونة بعد تجميدها عدة سنوات، القاضية بمنع تحويل ضفاف الوديان إلى مستنقعات ترمى على مستواها النفايات الصناعية التي من شأنها أن تجعل محيط العاصمة سيئا.

عمل المنتخبون بالمجلس الولائي بالعاصمة على وضع حد لظاهرة رمي النفايات الصناعية بواد الحراش، سيما أن العاصمة تتوفر على 654 وحدة صناعية تتواجد معظمها بشرق الولاية، بحيث توجد 75 منها نفـــايات ملوثة باستثناء 20 وحدة قامت بإنجاز محطات للمعالجة الأولية للمياه، فيما توجد 55 وحدة لا تتوفر على محطات للمعالجة الأولية التي تعد ضرورية للحفاظ على الحيوانات والنباتات وصحة المواطن، بينما تعهدت 17 وحدة بإنشاء أنظمة للمعالجة الأولية وثلاث وحدات أخرى تقوم حاليا بإنجاز أنظمتها الخاصة بالمعالجة الأولية، أما 13 وحدة صناعية أطلقت دراسات لإنشاء أنظمة للمعالجة الأولوية، في حين أن 22 وحدة تخلفت عن نظرائها في تطبيق ذات المعايير والأنظمة.

واعتبر المنتخبون الولائيون أن اتفاقية برشلونة هي الحل الأول والأخير لتخليصهم من التجاوز حفاظا على نظافة المحيط والبيئة، خاصة أن أغلب المؤسسات الصناعية ما تزال ترمي نفاياتها الضارة، بالرغم من التعليمات والأوامر شديدة اللهجة من طرف السلطات الولائية على أصحاب تلك المؤسسات بضرورة احترام الاتفاقية وتطبيقها بكل حذافيرها.

ورافع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة على تسريع الإجراءات العقابية ضد المتقاعسين في تنفيذ تهديدات الولاية بعد التحقيق في مسؤولية المصانع في تحويل الوديان وضفاف الأنهار إلى مستنقعات تعرف حالة أقل ما يقال عنها إنها كارثية، وتساهم في تدهورها وتدهور المحيط والبيئة، من خلال تجاهل إنجاز محطات تصفية في كل مؤسسة صناعية لتنقية نفاياتها السامة ومعالجتها قبل صبها في وادي الحراش.

للإشارة، يخول القانون للمسؤول التنفيذي الأول بعاصمة البلاد فرض غرامات مالية على المؤسسات المتورطة التي لا تجد أي حرج في الاستمرار في ارتكاب مخالفاتهم ورهن إنجاز المشاريع التي تعول عليها العاصمة للارتقاء بها إلى مصاف العواصم المحترمة، خاصة أن العاصمة مقبلة على جملة من المشاريع الرامية إلى تخليصها من لقب العاصمة السيئة الذي يكاد يلتصق بها.



نادية بوطويل