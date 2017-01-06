منتخبون يقاطعون دورة المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج

طالبوا بإعادة هيكلة المجلس

عـاد نهاية الأسبوع سيناريو مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الولائي بولاية برج بوعريريج ليتكرر خلال الدورة العادية لشهر جانفي الجاري بعدما انسحب وغاب عدد من المنتخبين احتجاجا على ما أسموه بالتسيير الفردي لهذه الهيئة من طرف الرئيس الذي حملوه مسؤولية الانسداد الحاصل داخل المجلس وطالبوه بتغليب المصلحة العامة والاحتكام إلى نداء العقل.

لم يفلح رئيس المجلس الشعبي الولائي لعاصمة البيبان في عقد الدورة العادية للمجلس بحضور كل من الوالي وجهازه التنفيذي وهذا من أجل المصادقة على الميزانية الولائية لسنة 2017 ومناقشة وعرض لقطاع الفلاحة، بعد رفض مجموعة من أعضاء المجلس المشاركة في أشغال الدورة، معتبرين أن المجلس في حالة انسداد، حيث أراد المقاطعون المنتمون إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي من خلال موقفهم هذا تجاه رئيس “الابيوي” إيصال رأيهم إلى الرجل الأول بالولاية والذين أكدوا خلال بيان تحوز “وقت الجزائر” على نسخة منه أنهم يتهمونه بالوقوف وراء تعطل عجلة التنمية المحلية نتيجة سياسته مع مختلف الملفات الخاصة والتي تنفرد بتسييرها دون الرجوع والعودة إلى بقية الأعضاء والقفز على الصلاحيات المخولة له، فضلا عن استعماله لإمكانيات ووسائل المجلس في خدمة الأغراض الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة وأن المجلس أصبح هيكلا بدون روح. وأوضح المقاطعون في بيانهم أن قرار المقاطعة جاء بعد رفض رئيس المجلس الشعبي الولائي الاستجابة لطلب أغلبية أعضاء المجلس عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 15 من قانون الولاية والذي تضمن مطلب إعادة هيكلة المجلس والذي لم يستجب له رئيس “الابيوي” ما دفعهم إلى مقاطعة الدورة العادية مبدين إصرارهم على تحقيق هذا المطلب.



رئيس “الابيوي”: “الحسابات البرلمانية وراء المقاطعة”

مـن جهته، رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الفتاح الجودي في لقائه مع وسائل الإعلام أكد أن الحسابات البرلمانية هي التي تقف وراء هذه المقاطعة وهذا من أجل تحطيم انجازاته التي حققها في عهدته وهذا من خلال خلق صراع قبل الأوان بين المنتخبين أسابيع قليلة عن موعد الاستحقاقات السياسية متسائلا من المستفيد منها والتي لا تخدم – حسبه – التنمية المحلية مشيرا أن المجلس ليس في حالة انسداد حيث أنه وحسب القانون الولائي الخاص بالمجلس الشعبي الولائي ينص أنه في حالة مداولة ولم تنعـــقد الدورة فانه في الدورة المقبلة سيتم عقدها بما حضر وبالتالي هذه المقاطعة تضييع للوقت فقط مستدلا أنه وخلال أربع سنوات ومنذ بداية العهدة الانتخابية لعب دورا هاما في دفع عجلة التنمية والاستقرار والأمن وكانت الأبواب مفتوحة لمختلف الأطياف السياسية وشرائح المجتمع.

رضوان عثماني